Verimli enerji için dijital termostat

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“VİKO Zemin Altı Uyumlu Dijital Termostat, ortamda istenen ısı düzeyini kontrol altında tutmanıza, kışın ısıtma ve yazın soğutma kontrollerini gerçekleştirebilmenize imkan sağlıyor. Termostatın ayarları yapıldıktan sonra oluşan kod yardımı ile gerçekleştirdiğiniz ayarlar, başka bir termostata da taşınabiliyor. Zemin altı sensör bağlantısı kesildiğinde ya da kısa devre olduğunda, ısıtmayı kapatan bir izleme devresine sahip olan VİKO Zemin Altı Uyumlu Dijital Termostat, bu durumu ekranından bir uyarı mesajı ile de kullanıcısına bildiriyor.”