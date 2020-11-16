16.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Verimli enerji için dijital termostat
Panasonic Life Solutions Türkiye’nin geliştirdiği VİKO Zemin Altı Uyumlu Dijital Termostat otel, rezidans ve plazalarda yaşam konforunu yükseltirken, enerjiyi de verimli kullanmayı sağladığı belirtildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“VİKO Zemin Altı Uyumlu Dijital Termostat, ortamda istenen ısı düzeyini kontrol altında tutmanıza, kışın ısıtma ve yazın soğutma kontrollerini gerçekleştirebilmenize imkan sağlıyor. Termostatın ayarları yapıldıktan sonra oluşan kod yardımı ile gerçekleştirdiğiniz ayarlar, başka bir termostata da taşınabiliyor. Zemin altı sensör bağlantısı kesildiğinde ya da kısa devre olduğunda, ısıtmayı kapatan bir izleme devresine sahip olan VİKO Zemin Altı Uyumlu Dijital Termostat, bu durumu ekranından bir uyarı mesajı ile de kullanıcısına bildiriyor.”