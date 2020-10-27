Vestel Android TV görücüye çıktı

Android TV’nin özellikleri arasında sesle komut edilebilen Bluetooth kumandası, Google Assistant desteği, Dahili Chromecast gibi birçok yenilik bulunuyor. Geçen yıl Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde Android P işletim sistemi ile çalışan Android TV’yi üreteceğini duyuran Vestel, ilk ürününü satışa sundu. Android TV ile kullanıcılar, gişe rekorları kıran son filmlere, canlı maç sonuçlarına anında erişebilmenin yanı sıra aynı ekran üzerinden sesle televizyon ve içerik yönetimi yapabiliyor. Android TV, dahili Chromecast (ChromeCast Built-in) özelliği sayesinde ekstra ekipmana ihtiyaç duymadan mobil cihazlardan medya ve ekran görüntüsü aktarabiliyor.