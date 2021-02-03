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03.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Vestel, Good Design’da ödülleri topladı

Vestel, 70 yıllık tarihiyle dünyanın en köklü tasarım yarışması olan, Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi tarafından düzenlenen Good Design 2020 kapsamında toplam 11 ödül aldı. Vestel, organizasyon tarihinde en çok ödül alan markalar arasındaki yerini güçlendirdi.

Vestel, Good Design’da ödülleri topladı

Tasarımlarıyla yarışma tarihine geçtiklerini belirten Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Geliştirdiğimiz ürünlerin ileri teknolojili ve kaliteli olmasının yanı sıra tasarımına da çok önem veriyoruz. Tüketicilerimize kullanım kolaylığı sağlayan, göze hitap eden şık tasarımlar yapıyoruz” dedi.

Vestel teknolojisi ve tasarımlarının tamamı Türk tasarımcı ve mühendislerden oluşan ekibin ortaya koyduğu çalışmaların sonucu olduğunu aktaran Erdoğan, “Tasarım alanında en prestijli organizasyonların başında gelen Good Design bu alanda dünyanın en eski yarışması. Bu organizasyondan aldığımız 11 ödülle Vestel olarak ülkemizin adını zirveye taşımaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplam 91 ödül

Good Design 2020 kapsamında Vestel Elektronik 6, Vestel Beyaz Eşya ise 5 tasarımla yarıştı ve her tasarım kendi kategorisinde ödüle layık görüldü.

Vestel Beyaz Eşya’nın ürettiği lisanslı marka Sharp’ın 2K20 serisi buzdolabı, ankastre fırın, çamaşır, bulaşık ve çamaşır kurutma makineleri ile Vestel Elektronik tasarımı RunnerDuo ve EVC 08 elektrikli araç şarj istasyonu, Glassy OLED, Lucid, VCross ve Cromo TV’leri tasarım ödüllerini topladı. Vestel Elektronik ve Beyaz Eşya kategorilerinde toplam 91 ödül alarak, organizasyon tarihinde en çok ödül alan markalar listesindeki yerini koruyor.

 

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