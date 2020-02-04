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    HaberlerEkonomi Haberleri Vestel, Japonya’dan özel ödül aldı
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    04.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vestel, Japonya’dan özel ödül aldı

    Vestel Beyaz Eşya, üretim ve yönetim faaliyetlerinde sürekli iyileştirmeyle verimlilik elde etmeyi sağlayan Toplam Üretken Bakım(TPM) felsefesini ve araçlarını sistemlerine entegre eden uygulamalarıyla Japonya’dan ödül kazandı.

    Vestel, Japonya’dan özel ödül aldı

     

    Japon Fabrika Bakım Enstitüsü (JIPM-Japan Institute of Plant Maintenance) tarafından ilk olarak 2014 yılında ‘TPM Mükemmellik Ödülü’nü almaya hak kazanan Vestel Beyaz Eşya, 2017 yılında da ikinci aşama olan ‘TPM Süreklilik Ödülü’nü almıştı. TPM faaliyetlerini 2011 yılından bu yana sürdüren Vestel Beyaz Eşya, bu kez ‘TPM Özel Ödülü’ne layık görüldü. TPM faaliyetlerini 2011 yılından bu yana sürdüren firma, 7 ayrı fabrikada 7 ayrı ürün ailesi ile aynı anda bu ödülü alan dünyadaki ilk ve tek şirket oldu.

    Vestel CEO’su Turan Erdoğan, TPM faaliyetlerinin Endüstri 4.0 uygulamaları açısından önem taşıdığını belirtti.

    Erdoğan şöyle dedi: “Bir Japon uygulaması olan Toplam Üretken Yönetim faaliyetleri, üretimde hata payını sıfıra indirmek ve verimliliği artırmak açısından çok faydalı. Vestel Beyaz Eşya olarak 2011’den itibaren bu uygulamaları hayata geçirmeye başladık ve sürekli geliştirdik. Bu çalışmalarımız prestijli bir organizasyonda üçüncü kez ödüle layık görüldü.”

    Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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