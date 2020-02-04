Vestel, Japonya’dan özel ödül aldı

Japon Fabrika Bakım Enstitüsü (JIPM-Japan Institute of Plant Maintenance) tarafından ilk olarak 2014 yılında ‘TPM Mükemmellik Ödülü’nü almaya hak kazanan Vestel Beyaz Eşya, 2017 yılında da ikinci aşama olan ‘TPM Süreklilik Ödülü’nü almıştı. TPM faaliyetlerini 2011 yılından bu yana sürdüren Vestel Beyaz Eşya, bu kez ‘TPM Özel Ödülü’ne layık görüldü. TPM faaliyetlerini 2011 yılından bu yana sürdüren firma, 7 ayrı fabrikada 7 ayrı ürün ailesi ile aynı anda bu ödülü alan dünyadaki ilk ve tek şirket oldu.

Vestel CEO’su Turan Erdoğan, TPM faaliyetlerinin Endüstri 4.0 uygulamaları açısından önem taşıdığını belirtti.

Erdoğan şöyle dedi: “Bir Japon uygulaması olan Toplam Üretken Yönetim faaliyetleri, üretimde hata payını sıfıra indirmek ve verimliliği artırmak açısından çok faydalı. Vestel Beyaz Eşya olarak 2011’den itibaren bu uygulamaları hayata geçirmeye başladık ve sürekli geliştirdik. Bu çalışmalarımız prestijli bir organizasyonda üçüncü kez ödüle layık görüldü.”