MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Vestel’e Japonya’dan ‘World Class’ ödülü
ABONE OL
19.02.2021 - 07:00 |

Vestel’e Japonya’dan ‘World Class’ ödülü

Vestel Elektronik, Japon Fabrika Bakım Enstitüsü (JIPM) tarafından verilen TPM (Toplam Üretken Yönetim) programının en yüksek seviyesi olan World Class ödülünün sahibi oldu.

Vestel’e Japonya’dan ‘World Class’ ödülü

Vestel, 6 ayrı fabrikada eş zamanlı yaptığı çalışmalarla tüketici elektroniği sektöründe bu ödülü alan dünyadaki ilk ve tek şirket oldu.
Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Ülkemizde Endüstri 4.0 uygulamalarına öncülük ediyoruz. TPM faaliyetleri, Vestel fabrikalarında 10 yıldır yürütülüyor. TPM World Class Ödülü’nü almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk 'Regaip Kandili' idrak edildiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cemaate vaaz vererek katıldığı programla üç ayların habercisi olan Regaip Kandili Ayasofya Camii'nde ilk defa idrak edildi. Cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Kritik eşik devam ediyor!

Son dakika... Günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Kritik eşik devam ediyor!

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

NASA: Salda, Mars’a dair fikir verecek

NASA: Salda, Mars’a dair fikir verecek

Sıradaki Haber