19.02.2021 - 07:00 |
Vestel’e Japonya’dan ‘World Class’ ödülü
Vestel Elektronik, Japon Fabrika Bakım Enstitüsü (JIPM) tarafından verilen TPM (Toplam Üretken Yönetim) programının en yüksek seviyesi olan World Class ödülünün sahibi oldu.
Vestel, 6 ayrı fabrikada eş zamanlı yaptığı çalışmalarla tüketici elektroniği sektöründe bu ödülü alan dünyadaki ilk ve tek şirket oldu.
Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Ülkemizde Endüstri 4.0 uygulamalarına öncülük ediyoruz. TPM faaliyetleri, Vestel fabrikalarında 10 yıldır yürütülüyor. TPM World Class Ödülü’nü almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk 'Regaip Kandili' idrak edildiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cemaate vaaz vererek katıldığı programla üç ayların habercisi olan Regaip Kandili Ayasofya Camii'nde ilk defa idrak edildi. Cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.