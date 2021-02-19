Vestel’e Japonya’dan ‘World Class’ ödülü

Vestel, 6 ayrı fabrikada eş zamanlı yaptığı çalışmalarla tüketici elektroniği sektöründe bu ödülü alan dünyadaki ilk ve tek şirket oldu.

Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Ülkemizde Endüstri 4.0 uygulamalarına öncülük ediyoruz. TPM faaliyetleri, Vestel fabrikalarında 10 yıldır yürütülüyor. TPM World Class Ödülü’nü almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.