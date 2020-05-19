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    HaberlerEkonomi Haberleri Vestel’in saati sağlıkla entegre
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    19.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vestel’in saati sağlıkla entegre

    Vestel VFit akıllı ürün ailesinin yeni üyesi Vestel Akıllı Saat satışa sunuldu. Saat, sağlıklı yaşamı destekleyen mobil uygulama VFit+ ile entegre olarak kullanıcıya kolaylık sağlıyor.

    Vestel’in saati sağlıkla entegre

    8 farklı spor modu, kalp atışı ölçümü, uyku takibi, adım ve mesafe ölçümü özelliklerine sahip akıllı saat aynı zamanda nefes egzersizi ve müzik kontrolü yapmayı da sağlıyor. Yeni ürün sayesinde kullanıcılar günlük sağlık ve spor göstergelerini takip etme imkanı bulacak.
    Saat tam dokunmatik 1.3 inçlik IPS ekrana ve 12 mm’lik paslanmaz çelik gövdeye sahip. Kırmızı ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği bulunan saatin ürün kutusunun içerisinde siyah kordon da hediye olarak çıkıyor. Ürün 299 TL’lik tavsiye fiyatıyla satışa sunuluyor.

    İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu bulduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.
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