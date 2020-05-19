Vestel’in saati sağlıkla entegre

8 farklı spor modu, kalp atışı ölçümü, uyku takibi, adım ve mesafe ölçümü özelliklerine sahip akıllı saat aynı zamanda nefes egzersizi ve müzik kontrolü yapmayı da sağlıyor. Yeni ürün sayesinde kullanıcılar günlük sağlık ve spor göstergelerini takip etme imkanı bulacak.

Saat tam dokunmatik 1.3 inçlik IPS ekrana ve 12 mm’lik paslanmaz çelik gövdeye sahip. Kırmızı ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği bulunan saatin ürün kutusunun içerisinde siyah kordon da hediye olarak çıkıyor. Ürün 299 TL’lik tavsiye fiyatıyla satışa sunuluyor.