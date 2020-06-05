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    HaberlerEkonomi Haberleri Victoria's Secret’in İngiltere’deki kolu iflas etti
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    05.06.2020 - 18:06 | | AA

    Victoria's Secret’in İngiltere’deki kolu iflas etti

    Dünyaca ünlü kadın giyim mağazası Victoria's Secret’in İngiltere’deki kolu iflas etti.

    Victoria's Secret’in İngiltere’deki kolu iflas etti

    ABD merkezli Victoria's Secret’ın İngiltere’deki kolundan yapılan açıklamada, zincirin İngiltere’deki 25 mağazadan oluşan yapılanmasının iflas ettiği bildirildi.

    Victoria Secret’in tüm mağazaları İngiltere’de karantina uygulamasının başladığı 23 Mart’tan beri kapalı bulunuyor. Şirketin devir sürecini yürüten Deloitte’den yapılan açıklamada henüz işten çıkarmanın olmayacağını, giyim zincirine yeni bir alıcının bulunması için çalışılacağı kaydedildi.

    Victoria's Secret’ın İngiltere’deki şirketi şubat ayında yıllık bazda 170 milyon sterlin zarar ettiğini bildirmişti. İngiltere’nin ünlü moda ve giyim zincirlerinden Cath Kidston ve Laura Ashley’de koronavirüs salgının ardından iflaslarını açıklamıştı.

    İngiltere'de 2016 yılında yapılan Avrupa Birliği (AB) referandumu sonrasında artan belirsizliklere, bu yıl koronvirüs salgının eklenmesi karşısında çok sayıda perakende zinciri finansal zorluk yaşıyor.

      Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
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