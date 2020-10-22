‘Videonun asılsız olduğu tescillendi’

“28 Eylül 2020 tarihli On Numara çekilişinde “8” ve “32” numaralarının ekranda yer almayan bir ses tarafından fısıldandığı iddia edilmiş ve iddiaya konu olan video çeşitli sosyal medya platformları aracılığıyla paylaşılmıştır. Bahsi geçen video üzerinde kesintiler yapılmış olup tekrarlayan yanıltıcı alt yazılar ile kamuoyu nezdinde çekilişlerde şaibe yapıldığı algısı yaratılmaktadır.

Bir süredir hakkımızda çıkartılan, sebebini anlayamadığımız haberleri takiben yaşanan son gelişme üzerine zorunlu bir açıklama yapmak durumunda kalan kurumumuz; videoda duyulan sesin, sunucumuzun kulaklığına gelen yoğun sesten ötürü reji ekibine “ses, müzik” uyarısıyla bilgi vermekte olduğunu açıklamış ve bu durumun her canlı yayında yaşanabilecek teknik sorunlardan biri olduğunu belirtmiştir.”

Şeffaflığa devam

Tüm soru işaretlerinin ortadan kaldırılması adına ilgili videonun Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanlığı’na gönderildiği ve içerik, ses analizi konusunda alanında uzman bir ekip tarafından detaylı olarak incelendiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bilirkişi statüsünde olan T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanlığı’nın 21 Ekim tarihli raporunun detayında da görülebileceği gibi iddia edilenin aksine videoda duyulan sesin “8, 32” değil “ses, müzik” olduğu resmi ve bağımsız olarak da kanıtlanmış bulunmaktadır. Böylece söz konusu videonun asılsızlığı da konunun uzmanları tarafından tescillenmiştir.

Sisal Şans, Türkiye çapındaki erişim ağı, şans oyunları alanındaki deneyimi ve teknik altyapısıyla oyunseverlere heyecanlı, eğlenceli ve şeffaflıktan ödün vermeyen teknolojik bir şans oyunları dünyası sunmaya devam edecektir.”