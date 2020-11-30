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30.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Vietnam’a kadar Türk doğal taşı

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya, alternatif pazarlara yönelik çalışmalara Kovid-19 sürecine rağmen devam ettiklerini, bu kapsamda Vietnamlı alıcılarla düzenledikleri sanal ticaret heyeti etkinliğinde verimli görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Vietnam’a kadar Türk doğal taşı

 

Kaya, yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığının desteğiyle 24 - 26 Kasım’da gerçekleştirilen “Vietnam Sanal Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti” etkinliğinde doğal taşları hedef ülke ithalatçılarına tanıttıklarını kaydetti.

Türk doğal taş sektörünün 2020 yılının ocak-ekim döneminde 184 ülkeye 1 milyar 394 milyon dolarlık ihracat yaptığını aktaran Kaya, daha fazla ihracat yapabilecek potansiyele sahip olduklarını bildirdi.

Daha fazla pay

Vietnam’ın da 100 milyona yakın nüfusu ve yıllık yüzde 7’nin üzerinde büyüme ortalamasıyla önemli bir potansiyel barındırdığına işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

“Türkiye, dünya doğal taş pazarından yüzde 11 pay alırken Vietnam’ın doğal taş ithalatından aldığımız pay yüzde 2’nin altında. Hedefimiz Vietnam’ın doğal taş ithalatından daha fazla pay almak. Önümüzdeki dönemde Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle sanal sektörel ticaret heyeti organizasyonlarımızı sürdüreceğiz.”

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