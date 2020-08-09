Virüs, mavi yakalı çalışanı durduramadı

İKAM’da Prof. Dr. Meltem Delen ve Dr. Selcan Peksan tarafından 20 Nisan-10 Mayıs arasında yürütülen araştırmada, sanayi işletmelerinde istihdam edilen sendika üyesi mavi yakalı işçilerin, koronavirüs salgınının ilk dönemlerindeki çalışma koşulları incelendi. Araştırma kapsamında yüzde 90’ı erkeklerden oluşan 1062 işçiyle anket yapıldı. Araştırmanın sonuçları hakkında bilgi veren İÜ İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayım Yorğun, şunları söyledi:

“Araştırma sonuçlarından, salgının ilk dönemlerinde, virüse yakalanma riskine karşın kalabalık fabrikalarda çalışmaya devam eden mavi yakalı işçilerin, gelir ve iş kaybı riskinden ziyade sağlık riskini göğüsledikleri anlaşılmaktadır. Yaşamın idamesi için başlıca gelir kaynakları ücret olan işçiler, ailelerine hastalık taşıma korkusuna rağmen, işlerini kaybetmeyi göze alamadıkları için üretimi sürdürmüşlerdir. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 42’si işsiz kalma endişesi taşırken, yüzde 68’inin bu endişeyi taşımadığı görülmüştür. İşsiz kalmaları halinde uzun süre iş bulamayacaklarını düşünenlerin sayısı ise daha fazla.”