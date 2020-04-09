Virüse karşı milyar $’lık ‘kuş’ gücü!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla mücadele için en büyük kişisel bağışlardan birisi sosyal medya devi Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’den geldi.

Bağışın miktarı tam 1 milyar dolar (6.7 milyar TL)… Bu para Dorsey’nin mal varlığının yüzde 28’ine denk. Twitter’ın yanı sıra ödeme sistemi şirketi Square’in de kurucusu olan Dorsey parayı Square hisselerinden karşılayacak. Square cep telefonu veya tablete takılan küçük bir aparatla kredi kartı kabul etmeyi sağlıyor. ‘Start Small’ (Küçük Başla) adı verilen milyar dolarlık fonda bütün harcamalar şeffaflık ilkesi gereği bir ‘Google Doc’ dokümanı üzerinden duyurulacak.

2 varoluşsal çözüm

Start Small koronavirüs salgınından sonra da kız çocuklarının sağlığı ve eğitimi ile ‘evrensel temel gelir’ araştırmaları üzerine yoğunlaşacak. Dorsey, “Bu iki konu dünyanın karşı karşıya olduğu varoluşsal sorunlara en iyi uzun vadeli çözüm” yorumunu yaptı.

Twitter CEO’su Jack Dorsey, inişli çıkışlı ve renkli hayatıyla sık sık gündeme gelen bir isim. 2006’da Twitter’ı kurduktan 2 sene sonra CEO’luk görevinden alınan Dorsey, 2015 yılında bu göreve, Square’i de kurmuş olarak geri döndü. Son olarak bu yıl Twitter yönetiminde 4 koltuk sahibi olan Elliott Management’ın kendisini görevden alma girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Afrika tartışması

Dorsey’nin Twitter ve Square’i aynı anda yönetme isteğinin yanı sıra bu yıl 6 ay Afrika’da yaşayacağını açıklaması görevden alma girişiminde etkili oldu. Dorsey, Afrika’nın potansiyelini gerekçe gösterse de Elliott Management’ın sıkı muhalefetiyle CEO koltuğu ciddi biçimde sallandı. Sonunda bir danışma kurulu mekanizmasıyla sular şimdilik duruldu.

Üniversite terk

1976 doğumlu Dorsey lisede kodlama yapmaya başladı. Missouri Üniversitesi ve New York Üniversitesi’ne bir süre devam etse de mezun olmadı. 2000 yılında Blackberry telefonlar ve e-mail üzerinden arkadaşlarıyla günlük hayatındaki gelişmeleri paylaşabileceği bir sistem üzerinde çalıştı. Ancak pek ilgi görmedi. Bir podcast şirketi olan Odeo’da Twitter’ı kuracağı ortaklarıyla tanıştı. Odeo kapanınca Twitter’ı kurdular. Dorsey ve ortakları Evan Williams ile Biz Stone Twitter adını 7 bin dolara tescil ettirdi. Twitter 2013 yılında halka arz edilince Dorsey dolar milyarderi oldu.

Sertifikalı masör!

Jack Dorsey 2002 yılında sertifikalı masör oldu. Bir süre masaj terapisti olarak çalıştı. Bir ara moda tasarımcısı olmayı düşündü. Günde 1 öğün yemek yemesi tartışma yaratan Dorsey sabahları buz banyosu yapıyor ve sık sık saunaya giriyor. San Francisco’da 10 milyon dolara aldığı evi de çok konuşuldu. Dorsey haftanın bir günü evden çalışıyor ve işe 1 saat 15 dakikada yürüyerek gitmeyi seviyor.