Virüse önlem torbada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı koronavirüs salgınına karşı “ekonomik önlemlerle” ilgili bazı yasal değişiklikler Meclis’te görüşmeleri süren torba teklife eklenecek.

AK Parti önerge hazırlığı için teklifin görüşmelerini bu haftaya bıraktı. Kısa Çalışma Ödeneği, Konaklama Vergisi’nin ertelenmesi, telafi çalışma süresinin uzatılması gibi başlıkların da aralarında bulunduğu düzenlemeler için AK Parti’nin 7 - 8 önerge üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen çarşamba koronavirüs zararına karşı “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adı altında 100 milyar liralık bir ekonomi paketi açıkladı. 19 maddelik pakette yer alan bazı başlıklar yasa değişikliği gerektirirken, bazı başlıklar için ilgili kurumların atacağı adımların yeterli olacağı kaydedildi.

İlki kısa çalışma

Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi paketiyle ilgili ilk önerge geçen çarşamba Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. AK Parti’nin önergesiyle Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un geçici 20’nci maddesiyle düzenlenen kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek azami nakit kaynak tutarı 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarıldı.

Bu hafta salı günü başlayacak Genel Kurul görüşmelerinde ise paketteki bazı maddeler için gereken yasa değişiklikleri AK Parti tarafından Meclis’e sunulacak önergelerle yapılacak. Görüşmelerde, ilk olarak “Kısa Çalışma Ödeneği” ile ilgili yasa değişikliğinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Getirilecek önergede İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, çalışanlarda aranılan prim gün ödeme süresinin 600 günden aşağıya çekilmesi hedefleniyor. Böylelikle yeni belirlenecek rakam üzerinden 600 günden az prim ödemesi bulunan işçiler de kısa çalışma ödeneği kapsamında maaş alabilecek. Aynı zamanda istihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresinin 4 aya çıkartılması planlanıyor. Bu düzenleme için de İş Kanunu’nda değişikliğe gidilecek.

En düşük emekli maaşı artıyor

Pakette yer alan ve en düşük emekli maaşını bin 500 TL’ye çıkartacak düzenleme için de yine Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 19. maddesinde değişikliğe gidileceği belirtiliyor. Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizayon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6’şar ay ertelenmesiyle ilgili olarak da aynı kanunda düzenleme yapılabileceği ifade ediliyor.

Kredi ödemelerindeki gecikmelere tanınacak esneklik ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla gerçekleşecek.

İcra ve iflas takibi durduruldu

İcra ve İflas takiplerinin, nafaka alacaklarına ilişkin icra takibi hariç, 30 Nisan 2020’ye kadar durdurulmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı yürürlüğe girdi.

Kararda, Kovid-19’un yayılmasını önlemek amaçlı tedbirler kapsamında; kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30 Nisan’a kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildiği belirtildi.

Konaklama vergisi 8 ay ötelenecek

Pakete göre Aralık 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla 1 Nisan 2020’den itibaren yürürlüğe girecek konaklama vergisi, 8 ay daha ötelenerek kasım ayına kadar uygulanmayacak. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz gibi alanların kullanımı gibi diğer tüm hizmetlerin tabi olacağı “konaklama vergisi”nde yapılacak düzenleme için, Meclis’te Gider Vergileri Kanunu’nda değişiklik yapılacak.

Asgari ücret desteği

“Asgari ücret desteğinin devamı” ile ilgili düzenleme ise Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden torba teklifin içinde bulunuyor. Buna göre Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici madde ile 2020 yılında uygulanacak asgari ücret desteği, hem yararlanma şartları hem de destek tutarı açısından geçen yıldan farklı olacak.

2019 yılı asgari ücret desteği uygulamasında, işyerinde çalışan sigortalı sayısına göre farklı destek tutarları belirlenmiş, ortalama sigortalı sayısı 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL (aylık 150 TL), 500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3.36 (aylık 101 TL) olarak uygulanmıştı. 2020 yılı asgari ücret destek tutarı, çalışan sayısına bakılmaksızın günlük 2.50 TL öngörülüyor. Buna göre 30 gün için uygulanacak asgari ücret destek tutarı 75 TL olacak.