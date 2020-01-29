Virüsün işe etkisi zayıf, seyahat riskli

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs Türk iş dünyasını da endişeye düşürdü. Ancak ülkeyle ticarette henüz bir aksama olmadığı belirtildi. Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Türkiye Çin İş Konseyi Başkan Yardımcısı Murat Kolbaşı, iki ülke arasında yıllık 20 milyar dolarlık iş hacmi olduğunu belirterek, “17 milyar dolarlık ürün alıyoruz. 3 milyar dolarlık ise ihracatımız var. Ülkeden daha çok elektronik ithal ediyoruz. Ara mamul, tekstil aksesuarları, makine aksamları. En çok maden, mermer, makine parçaları, gıda ve oto yedek parçası gönderiyoruz” dedi.



Koronavirüsünün hızlı yayıldığını ancak şu anda iş dünyasını etkileyecek bir durumun sözkonusu olmadığını dile getiren Kolbaşı, “Ürün transferi ve lojistikte bir sorun yok. Ancak ülkeye seyahat edecek iş insanlarının dikkat etmesi gerekiyor. Çin’de 33 eyalet var. Vuhan, Hubei eyaletinin başkenti. Bu şehir ve civarına seyahat edilmemeli. İş insanları gidecekleri şehre dikkat etsinler. Hatta mümkünse şu sıra mecbur kalınmazsa ülkeye seyahat etmemelerini öneririm” uyarısında bulundu.



170 milyon seyahat



Kolbaşı, Çin’in dünya turizmine önemli katkısı olduğunu da anımsatarak, “Yılda 170 milyon seyahat gerçekleştiriyorlar. Dünya turizmine katkıları 275 milyar doları buldu. Ülkede seyahat kısıntısı başladı. Bu dünya turizmini çok etkileyecek. Türkiye’ye yılda 500 bin Çinli turist geliyordu. Bunu 1 milyona çıkarma hedefi vardı. Koronavirüsü kontrol altına alınmazsa bu sayıya erişilemez. Bu virüsün de Sars’ta olduğu gibi bir an önce önleminin alınmasını umuyoruz” diye konuştu.

Türkiye Çin İş Konseyi Eski Başkanı Yavuz Onay da, şu anda ülkede yeni yıl nedeniyle tatil olduğunu, hükümetin bu tatili uzatması yanında halkın da tatilini şubat sonuna kadar uzatacağını dile getirerek, şunları söyledi: “Şu anda ticaretin ekilenmesini gerektirecek bir durum yok. İki ülke arasındaki ticaret aynen devam ediyor. Ben Çin’de yaşıyorum, sosyal medyada paylaşıldığı gibi kitleler halinde herkesi etkileyen bir durum da yaşanmıyor. Bu tarz virüsler havaların ısınmasıyla nisan ve mayıs ayı gibi de yok olur. Ama böyle dönemlerde salgın hastalık durumu olduğu için iş insanlarının ülkeye mecbur kalmadıkça seyahat etmemesi iyi olur.”



Asya borsalarında kayıplar sürüyor



Koronavirüsünün piyasalara olumsuz etkisi ise sürüyor. Asya borsaları, Çin’in koronavirüs salgını ile savaşmak için daha sert adımlar atmasının ardından kayıplarını artırdı. Tahviller, merkez bankalarının ekonomik durgunluğun önüne geçmek için faizleri düşürebileceği beklentileriyle yükseldi. Çin hükümeti pazar günü aldığı kararla, virüsün yayılmasını sınırlamak amacıyla bir haftalık yeni ay yılı tatilini 2 Şubat’a uzatmıştı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1 geriledi. Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 0.9 gerilerken, Avusturalya borsaları yüzde 1.4, Güney Kore endeksi yüzde 3 düştü. Avrupa borsaları ise virüsün etkisiyle bir önceki gün sert düşüş yaşarken dün az da olsa yükseldi.





Apple’ın üretimi etkilenebilir



Apple’ın, 2020’nin ilk yarısında üretimini yüzde 10 artırma planlarında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle sapma olabileceği belirtildi. Nikkei Asian Review gazetesine göre, Apple çoğu Çin’de üretim yapan anlaşmalı tedarikçi firmalardan 2020’nin ilk yarısında 80 milyon iPhone sipariş etti. Şirket, eski iPhone modellerinden 65 milyon, martta lansmanını yapacağı daha uygun fiyatlı modelinden de 15 milyon sipariş etti. Ancak Nikkei’nin haberine göre, şubatın üçüncü haftası başlaması beklenen seri üretim koronavirüs salgını nedeniyle ertelenebilir. Koronavirüsle ilgili artan endişelerin ABD çip ve teknoloji üretici şirketlerinin hisselerinde gerilemeye neden olmasıyla Apple hisseleri bir önceki gün yüzde 3 kayıpla kapandı.

