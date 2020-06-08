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    HaberlerEkonomi Haberleri Vodafone e-atık’lar için harekete geçti
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    08.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vodafone e-atık’lar için harekete geçti

    Vodafone Türkiye, elektronik atık için harekete geçti. Firma, soruna sistemsel bir çözüm getirmek amacıyla ‘Açık İnovasyon Platformu’ kurmaya hazırlanıyor. Dünya Çevre Günü vesilesiyle tanıtılan platformda, ‘E-atık meselesine nasıl kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözümler üretiriz?’ sorusuna yanıt aranacak. İTÜ Vodafone Future Lab aracılığı ile katılımcılara eğitim, koçluk, mentorluk desteği de sağlanacak.

    Vodafone e-atık’lar için harekete geçti

     

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, elektronik atıklar konusuna büyük önem verdiklerini söyledi. Dünyada e-atıkların doğru yönetilmediğinde hem çevreye hem de insan sağlığına büyük zarar verdiğini belirten Süel, “Bu tespitten hareketle dijitalleşmeyi kullanarak bir platform tasarladık. Platformumuzun çıkış noktasını elektronik atıklar, rotasını inovasyon olarak belirledik. Açık İnovasyon Platformumuz ile karmaşık bir mesele olan elektronik atık konusunda çok paydaşlı bir çözüm ortamı oluşturmak, hayata geçirilecek somut çözümler üretmek istiyoruz” diye konuştu. Süel, bu platform kanalıyla ortaya çıkacak fikirleri doğru bir şekilde olgunlaştırıp hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

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