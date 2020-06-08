Vodafone e-atık’lar için harekete geçti

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, elektronik atıklar konusuna büyük önem verdiklerini söyledi. Dünyada e-atıkların doğru yönetilmediğinde hem çevreye hem de insan sağlığına büyük zarar verdiğini belirten Süel, “Bu tespitten hareketle dijitalleşmeyi kullanarak bir platform tasarladık. Platformumuzun çıkış noktasını elektronik atıklar, rotasını inovasyon olarak belirledik. Açık İnovasyon Platformumuz ile karmaşık bir mesele olan elektronik atık konusunda çok paydaşlı bir çözüm ortamı oluşturmak, hayata geçirilecek somut çözümler üretmek istiyoruz” diye konuştu. Süel, bu platform kanalıyla ortaya çıkacak fikirleri doğru bir şekilde olgunlaştırıp hayata geçirmek istediklerini kaydetti.