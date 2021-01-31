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31.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Vodafone RedBox tarifelerini yeniledi

Vodafone, 4.5G mobil şebekesini ev internetine dönüştüren yeni nesil ev interneti Vodafone RedBox’a özel sunduğu yeni tarifelerini duyurdu.

Vodafone RedBox tarifelerini yeniledi

Vodafone müşterileri, ayda 119.9 liradan başlayan fiyatlarla sunulan yeni RedBox tarifeleriyle evlerinde fiber altyapı olmasa da 4.5G teknolojisiyle fiber hızında internet deneyimi yaşayabiliyor. Vodafone, müşterilerine ilk ay cezasız cayma hakkı da sunuyor. Ev interneti deneyiminde farklılaşmaya devam ettiklerini belirten Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Otluoğlu, “Vodafone Evde çatısı altında sunduğumuz Vodafone RedBox ile evde internet ihtiyacına alternatif çözüm arayan kullanıcılarımız için her an her yerde kullanabilecekleri, taşınabilir ve fiber hızında ev interneti sunuyoruz. Geçen yaz sunduğumuz RedBox tarifelerimizi müşterilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniledik. Vodafone olarak, müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlayacak ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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