Vodafone Türkiye ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri mali yılın ilk 6 ayında 6.8 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin, 2020-21 mali yılının ilk yarısında Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre % 14.7 artışla 2.3 milyar TL’ye yükseldi.

Türkiye’yi dijitalleşmeye taşıyacak yatırımlar

Türkiye’nin dijitalleşmesine öncülük etme vizyonuyla yatırımlarına devam eden Vodafone mali yılın ilk yarısında 882 milyon TL’lik yatırım yaptı.

Mobil ve sabit genişbant abone sayısında yükseliş

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı, bir önceki çeyreğe göre 420 bin net abone artışı ile 24.1 milyona yükseldi. M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 26.2 milyona ulaştı. Şirketin, faturalı abone sayısı mali yılının ilk yarısında 14,9 milyona yaklaşırken toplam abone bazının % 62’sine ulaştı. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 197 bin net abone artışı ile ilk mali yarıyılda yaklaşık 1.2 milyona ulaştı.

Müşterilerinin dijital yol arkadaşı olmayı hedefleyen Vodafone’un "Vodafone Yanımda" Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16.5 milyona ulaştı. Mali yılın ilk yarısında Vodafone'un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi ise 700 milyonu buldu. Vodafone müşterilerinin dijital kişisel asistanı TOBi, aylık 2 milyon tekil kullanıcıya ulaşırken, toplam 4 milyonu aşan sohbet gerçekleştirdi.

Data kullanımında %50 artış

2020-21 mali yılı ilk yarısında Vodafone Türkiye abonelerinin toplam veri kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 50 artış ile 1.122 petabyte'a ulaştı. Türkiye'nin 81 ilinde 22.9 bine yakın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye böylece 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Vodafone Türkiye CEO'su Alex Froment-Curtil 2020-21 mali yılı ilk yarı yıl sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“Pandemi, hepimize dijitalleşmenin önemini bir kez daha hatırlattı. Milyonlarca insanın yaşama ve çalışma biçimlerini değiştirmesiyle birlikte birbirimizle bağlantıda olmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Bir ‘teknoloji iletişimi şirketi’ olarak, müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyoruz. Müşteri deneyimini daha da iyileştirmek amacıyla tüm kanallarımızda dijitalleşmeye odaklanıyoruz.

Dijital müşteri sayımız 16.5 milyona ulaştı. 2020-21 mali yılının ilk 6 ayında 882 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Pandemi tedbirleriyle birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışmayı "amaç odaklı şirket" olma vizyonumuzla birleştirerek "yeni nesil çalışma sistemi"ne dönüştürdük. “Herkese, her yerden iş” mottosuyla Vodafone Müşteri Hizmetleri'nde ev kadınları, engelli bireyler ve üniversite öğrencilerine istedikleri yerden, istedikleri şekilde ve istedikleri kadar çalışma imkânı sunduk.

Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında, teknolojinin gücünü kullanarak, toplumsal hayatta pozitif farklılık yaratacak çalışmalar yapıyoruz. “Yarını Kodlayanlar” projemizle 4 yılda 81 ilde yaşları 7-14 arasında değişen 100 bini aşkın çocuğa kodlama eğitimi verdik. “Dijital Benim İşim” projesiyle, 18 yaş üstü kadınların dijital topluma kazandırılmasını ve bilgi teknolojileri eğitimi almış kadınların işgücüne katılımına olanak sağlamayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin dijital geleceğine olan inancımızla yatırımlarımıza devam edeceğiz.”