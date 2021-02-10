Vodafone Türkiye’de yeni yapılanma

Ergun, Vodafone Türkiye Pazaryeri, Finansal Servisler ve Müşteri Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam edecek. 20 yıllık bankacılık deneyimi olan Ergun, Vodafone’a 2017 yılında katıldı. Dijitalleşme ve büyük veri yaklaşımıyla müşteri operasyonlarının ticari bir kanala dönüşmesinde liderlik sergiledi. Kişisel dijital asistan TOBi, bireysel çağrı merkezi ve kurumsal hizmetler alanlarındaki yenilikçi yaklaşımlarıyla Vodafone Türkiye’nin Vodafone Grubu içinde öncü olmasını sağlayan Ergun, Vodafone Yanımda ve beraberinde TOBi’nin Türkiye’nin en çok kullanılan uygulamaları arasında yer almasını sağladı.