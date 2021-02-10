10.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Vodafone Türkiye’de yeni yapılanma
Vodafone Türkiye, Finansal Servisler, Pazaryeri ve Müşteri Operasyonları işlerini tek çatıda topladı. Yeni birimin yönetimini, şirkette 2017’den bu yana Müşteri Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Emre Ergun üstlendi.
Ergun, Vodafone Türkiye Pazaryeri, Finansal Servisler ve Müşteri Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam edecek. 20 yıllık bankacılık deneyimi olan Ergun, Vodafone’a 2017 yılında katıldı. Dijitalleşme ve büyük veri yaklaşımıyla müşteri operasyonlarının ticari bir kanala dönüşmesinde liderlik sergiledi. Kişisel dijital asistan TOBi, bireysel çağrı merkezi ve kurumsal hizmetler alanlarındaki yenilikçi yaklaşımlarıyla Vodafone Türkiye’nin Vodafone Grubu içinde öncü olmasını sağlayan Ergun, Vodafone Yanımda ve beraberinde TOBi’nin Türkiye’nin en çok kullanılan uygulamaları arasında yer almasını sağladı.
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