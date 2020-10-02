Vodafone Türkiye’nin zirvesinde değişim

2016 yılından bu yana Vodafone Türkiye CEO’su olarak görev yapmakta olan Colman Deegan ise Vodafone İspanya CEO’su olarak yeni görevine başlayacak.

2003 yılından bu yana Vodafone Grubu, Vodafone Malta ve Vodafone Macaristan’da üst düzey rollerde yer alan Froment-Curtil, 2016-2018 yılları arasında Vodafone Macaristan CEO’luğu görevini yürüttü. Alex Froment-Curtil, 2018’den bu yana Vodafone Mısır’ın CEO’su olarak görev yapmaktaydı.

Mısır’dan geldi

Froment-Curtil, finansal hizmetler ve sağlık alanlarında Vodafone dijital çözümlerini pazara sunan büyüme odaklı bir döneme ve Vodafone Mısır’ın operasyonları ile müşteri hizmetlerinin dijitalleşmesi süreçlerine liderlik etti. Froment-Curtil’in liderliğinde Vodafone Mısır, ‘En İyi İşveren’ ödülüne layık görüldü. Alex Froment-Curtil, yeni görevi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye’deki yatırımlarının 15. yılını kutlayacak Vodafone Türkiye’ye katılmaktan ötürü çok mutluyum. Vodafone Türkiye, yıllar boyunca imza attığı büyük başarılar ve son dönemde teknoloji iletişim şirketi olma yolunda gerçekleştirdiği önemli dönüşüm ile beraber, topluma sunduğu kritik dijital hizmetlerle herkes için kesintisiz iletişim sağlamada merkezi bir role sahip bulunmaktadır.”

4 yıl görev yaptı

2016 yılında Vodafone Türkiye CEO’su olarak atanan Deegan, görev yaptığı 4 yıl boyunca şirketin dijitalleşmesine ve teknoloji iletişim şirketine dönüşümüne liderlik etti.