23.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Vodafone Türkiye’ye sürdürülebilirlik ödülü
Vodafone Türkiye’nin 1 Nisan 2019 – 31 Mart 2020 mali yılı boyunca çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel konulardaki uygulamalarını ve performansını şeffaf bir şekilde paylaştığı ‘2020 Sürdürülebilirlik Raporu’, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi’nin (LACP) düzenlediği 2020 Inspire Ödülleri ‘Kurumsal Yayın’ kategorisinde Gümüş Ödül’e layık görüldü.
Rapor ayrıca, LACP Spotlight ve Inspire Ödülleri’ne başvuran 500’ü aşkın rapor arasında ilk 100’e girdi. Vodafone Türkiye, sürdürülebilirlik alanında 10 yıldır gönüllü olarak ve uluslararası standartlarda, hedef-performans bazlı raporlama yapıyor.
Dönüşüm...
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Vodafone olarak, sürdürülebilirliği iş yapma biçimimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Amacımız, sektörümüzde sürdürülebilir dönüşüme öncülük etmek” diye konuştu.
Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdüSokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.