Vodafone Türkiye’ye sürdürülebilirlik ödülü

Rapor ayrıca, LACP Spotlight ve Inspire Ödülleri’ne başvuran 500’ü aşkın rapor arasında ilk 100’e girdi. Vodafone Türkiye, sürdürülebilirlik alanında 10 yıldır gönüllü olarak ve uluslararası standartlarda, hedef-performans bazlı raporlama yapıyor.

Dönüşüm...

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Vodafone olarak, sürdürülebilirliği iş yapma biçimimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Amacımız, sektörümüzde sürdürülebilir dönüşüme öncülük etmek” diye konuştu.