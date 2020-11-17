Vodafone’dan 6.8 milyarlık gelir

Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı, bir önceki çeyreğe göre 420 bin net artışla 24.1 milyona yükseldi. M2M (makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 26.2 milyona ulaştı. Şirketin, faturalı abone sayısı 14.9 milyona yaklaşırken, toplam abone bazının yüzde 62’sine yükseldi. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı da son 12 ayda 197 bin net artışla ilk mali yarıyılda yaklaşık 1.2 milyona ulaştı.

Yeni nesil çalışma

Vodafone Türkiye CEO’su Alex Froment-Curtil, 2020-2021 ilk yarıyıl sonuçlarına ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu: “Pandemi, hepimize dijitalleşmenin önemini bir kez daha hatırlattı. Milyonlarca insanın yaşama ve çalışma biçimlerini değiştirmesiyle birlikte birbirimizle bağlantıda olmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Bir ‘teknoloji iletişimi şirketi’ olarak, müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyoruz. Müşteri deneyimini daha da iyileştirmek amacıyla tüm kanallarımızda dijitalleşmeye odaklanıyoruz. Dijital müşteri sayımız 16.5 milyona ulaştı. 2020-2021 mali yılının ilk 6 ayında 882 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Pandemi tedbirleriyle birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışmayı ‘amaç odaklı şirket’ olma vizyonumuzla birleştirerek ‘yeni nesil çalışma sistemi’ne dönüştürdük.”

Froment-Curtil, “Herkese, her yerden iş” mottosuyla Vodafone Müşteri Hizmetleri’nde ev kadınları, engelli bireyler ve üniversite öğrencilerine istedikleri yerden, istedikleri şekilde ve istedikleri kadar çalışma imkanı sunduklarını aktardı.