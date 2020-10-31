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    31.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vodafone’dan yeni bir hizmet

    Müşterilerine WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sesli ve görüntülü aramalarını sınırsız yapma imkânı sunan Vodafone Red, şimdi de Instagram’da canlı yayın yapma ve izlemeyi sınırsız hale getirdi.

    Vodafone’dan yeni bir hizmet

    Vodafone Red, bu kapsamda Instagram’da canlı yayınlanan ve büyük beğeni toplayan ‘Mücbir Sebepler’ programına da sponsor oldu. Program, yeni sezonda ‘Vodafone Red’le Mücbir Sebepler’ adıyla yayınlanacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Vodafone Red sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda ayrıcalıklar sunuyoruz. Salgınla birlikte değişen yaşam tarzlarını da göz önüne olarak Red dünyasını sınırsız uygulamalarla genişletiyoruz.

    ‘Red yaparsa sınırsız yapar’ diyerek adım attığımız yeni dönemde müşterilemize önce WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sesli ve görüntülü aramalarını sınırsız gerçekleştirme imkânı sunduk. Şimdi Instagram’da canlı yayın yapmayı ve izlemeyi Red’liler için sınırsız hale getiriyoruz” diye konuştu.

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