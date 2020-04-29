BİST101.0980.39EURO7.580.39USD6.980.05ALTIN384.240.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Volkswagen'in karı ilk çeyrekte yüzde 81 azaldı
    ABONE OL
    29.04.2020 - 10:23 |

    Volkswagen'in karı ilk çeyrekte yüzde 81 azaldı

    Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu, ocak-mart döneminde 2019'nun aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalışla 55,1 milyar avro satış geliri elde ederken, grubun özel kalemler hariç karı da yüzde 81,4 azalışla 0,9 milyar avroya düştü.

    Volkswagen'in karı ilk çeyrekte yüzde 81 azaldı

    Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını da bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, yılın ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını duyurdu.

    Buna göre, grubun, geçen yıl ocak-mart döneminde 60 milyar avro olan satış geliri, 2020’nin aynı döneminde yüzde 8,3 azalışla 55,1 milyar avroya indi. Şirketin karı da özel kalemler hariç yüzde 81,4 azalışla 0,9 milyar avro oldu.

    VW Grubu, ilk çeyrekte araç teslimatının da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 2 milyona gerilediğini açıkladı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı fabrikalarda üretimin askıya alınması ve özellikle Çin ve ABD piyasalarında talebin düşmesine rağmen Volkswagen, bütün yıl için faaliyet karının pozitif olacağını duyurdu. Şirket, bu yıl araç teslimat sayısında ve satış gelirinde düşüş beklendiğini de açıkladı.

    Volkswagen Finans ve Mali İşler Müdürü Frank Witter, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Küresel Kovid-19 salgını ilk çeyrekte işlerimizi önemli ölçüde etkiledi. Maliyetleri düşürmek ve likidite sağlamak için çok sayıda önlem aldık ve finansal olarak sağlam bir şekilde kalmaya devam ediyoruz... Volkswagen Grubu, benzeri görülmemiş krizi, odaklanarak ve kararlılıkla yönetmeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

      Aylık 7 bin 500 lira maaşı var! Ama gelen yok...Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başladı. Bu yıl, günlük yevmiyesi yaklaşık 250 TL’den aylık 7 bin 500 TL kazanacak olmasına rağmen çay işçisi bulunamıyor. Rize’de valilik ve kaymakamlıklar, çay işçiliği yapacak kişi bulmak için çalışma başlattı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      İşsizlik Ödeneği maaşı yattı mı? Ne zaman yatacak?

      İşsizlik Ödeneği maaşı yattı mı? Ne zaman yatacak?

      Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

      Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

      Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

      Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

      Testleri pozitif çıkınca 2 sokak karantinaya alındı!

      Testleri pozitif çıkınca 2 sokak karantinaya alındı!

      Sıradaki Haber