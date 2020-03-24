Voltrun e-şarjda Kros Otomotiv ile büyüyecek

Zebra Elektronik Genel Müdürü Berkay Somalı, “Yaklaşık 10 yıldır elektrikli araç şarj teknolojileri alanında Ar-Ge ve üretim faaliyetlerinin yanı sıra Voltrun markasıyla şarj operatörlüğü yapan firmamız, sektörün gelişimine paralel olarak, yurtiçi ve yurtdışında hızlı büyümesini sürdürebilmek adına Kros Otomotiv ile ortaklığa gitti” dedi.

Otomobil üreticilerinin e-mobiliteye verdiği önemi vurgulayan Kros Otomotiv Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Demir de şöyle konuştu:

“Elektrikli mobilite alanındaki gelişmeler, üretim yapmakta olduğumuz tüm firmaların bir numaralı önceliği haline geldi. Biz de Kros Otomotiv grup şirketleri olarak bu değişim sürecinde yer almak istedik. Zebra Elektronik ile yaptığımız bu ortaklık ile ailemizi büyütüyoruz ve biz de elektrikli araçlar konusunda yerli teknolojilerin desteklenmesi adına elimizi taşın altına sokuyoruz.”

Donanım ve yazılım

Zebra Elektronik, 2011 yılından bu yana yerli elektrikli araç şarj çözümleri geliştirip satışını yapıyor. Ayrıca Voltrun markasıyla şarj istasyonu ağı da kuran Zebra, tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen donanım ve yazılımlarını yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilerine ulaşıyor. Bireysel kullanıcılardan apartman yönetimlerine, girişimcilerden enerji devlerine kadar herkese yönelik şarj istasyonu donanımı ve istasyon işletme yazılımları sağlıyor.

30 yıllık firma

Kökleri 1990 yılına dayanan Kros Otomotiv, otomotiv sektöründe başta Volkswagen grup olmak üzere OEM müşterileri için akışkan iletim sistemleri üretimi yapıyor. Kütahya’da 12.500 m2’lik üretim tesisinde faaliyet gösteren ve üretiminin neredeyse tamamını ihraç eden firmanın ayrıca Almanya’nın Kuzey Ren Westfalya eyaletinde lojistik merkezi bulunuyor.