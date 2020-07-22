World Architecture Community’den MESA’ya ödül

2006 yılından bu yana Dünya Mimarlık Topluluğu’nun düzenlediği en prestijli ödüllerden biri olan WA Awards (Dünya Mimarlık Topluluğu Ödülleri) kapsamında topluluk üyelerinin oylamaları ile verilen ödüller, çağdaş mimari söylem hakkında ‘heyecan verici sorulara ilham verme potansiyeline sahip’ projelere veriliyor.

MESA’nın her geçen yıl daha büyük, daha çok, daha güçlü ve daha özel projelere imza atarak yoluna devam ettiğine vurgu yapan Mesa Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu, “MESA olarak 50 yılı geride bırakırken böylesine prestijli bir ödülü daha bünyemize katmaktan son derece memnunuz. Projemizin, Dünya Mimarlık Topluluğu tarafından ödüle layık görülmesi bizim için ayrıca anlamlı” değerlendirmesinde bulundu.