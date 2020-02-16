Yabancı ortak, şirkete etik kapısından giriyor

Başta ABD’deki FCPA (Foreign Corrupt Practices Act - Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası) olmak üzere, küresel düzenlemelerin iş hayatında etik dışı davranışlara ve haksız rekabete büyük cezalar öngördüğünü anlatan Yakal, “Yabancı şirketler bu riski almak istemiyor. Bu nedenle de yatırım ve iş birliği yapacakları firmaları, hatta tedarikçilerini seçerken son derece ince eleyip sık dokuyorlar” diye konuştu.

TEİD bir referans



2010 yılında kurulan ve bugün üye sayısı 150’yi aşan TEİD’e üye olmanın, bir referans haline geldiğini belirten Neslihan Yakal şu bilgileri verdi:

“İş etiği ilke ve politikalarının anlaşılması, benimsenmesi, yaygınlaştırılması, yazılı kültürün temelini oluşturması için kılavuzluk etmek ve referans merkezi olmak misyonuyla hareket eden TEİD, Türkiye ekonomisi ve iş dünyasının, dünyanın en itibarlı 30 ülkesi arasına girmesini amaçlıyor. Bir şirketin başarısını tanımlayan faktörlerin içinde dünya genelinde sorumlu vatandaşlık, sürdürülebilir üretim politikalarının etkinliği, inovasyon politikaları, etik kurallara uyum ve itibar gibi kavramların en az finansal veriler kadar yüksek önem taşıdığı gerçeğiyle hareket ediyoruz. TEİD, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler ve OECD nezdinde taraf olduğu yolsuzlukla mücadele anlaşmalarının hayata geçirilmesinde özel sektör koordinasyonu görevini sürdürüyor.”



Meslek haline geldi



Yaklaşık bir buçuk yıl önce ‘etik’ Türkiye’de bir meslek haline de geldi. Bu konudaki mesleki yeterliliğini, sertifika ile ispatlayan kişiler, şirketlerde ‘etik ve uyum yönetici’ olarak görev yapabiliyor. TEİD de 42 saatlik bir eğitimi başarıyla bitirenlere bu sertifikayı veriyor. Etik ve uyum yöneticisi, görev yaptığı şirketin etik değerlerinin iş yapma yöntemlerine yansımasını sağlıyor, iç mevzuatı oluşturuyor ve uyumu yönetiyor. Neslihan Yakal, şirketlerin yerel ve global pazarlardaki etik risklerini yöneten etik ve uyum yöneticilerinin şirketlerin geleceğine yön verdiğini ifade etti. Etik ve uyum yöneticilerinin yerel ve uluslararası düzeyde yolsuzlukla mücadele yasalarına uyumu sağladığını söyleyen Yakal, aynı zamanda şirket çalışanlarını risklere karşı eğiterek farkındalık yarattıklarını belirtti.