Yabancı yatırım için strateji hazırlanıyor

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) webinar’ına katılan Varank, küresel ekonominin bu sene en az yüzde 3 küçülmesinin beklendiğini, uluslararası ticarette yüzde 13 ile yüzde 32, doğrudan yabancı yatırımlarda ise yüzde 30 ile yüzde 40 arasında bir daralma öngörüldüğünü söyledi. Mustafa Varank, yaşananlar dolayısıyla üretimde önemli değişimler yaşanacağını, yeni merkezler ortaya çıkacağını, güç dengelerinin değişeceğini belirterek, doğrudan yabancı yatırım tercihlerinin de bu süreçte önemli rol oynayacağını söyledi.

Tam saha pres

Türkiye’nin yeni dönemde dünyanın sayılı bölgesel tedarik ve inovasyon merkezlerinden biri olabileceğini vurgulayan Varank, uyguladıkları politikalarda yerli ya da yabancı ayrımı yapmadıklarını söyledi. Varank şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisiyle birlikte ülkemizin Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisini yakında tamamlayıp sizlerle paylaşacağız. Yeni Ekonomi Programı hazırlanırken, bu konuyu özellikle gündeme almıştık. Sonuç ve etki odaklı bir stratejiyle hızla yol almak istiyoruz. YASED’in hazırladığı rekabet analizi çalışması, strateji dokümanı için bize iyi bir baz verecek. Yol haritamızı gelin birlikte şekillendirelim. Sizlerden beklentimiz, ana merkezlerinize tam saha pres yapmanız. Kondisyonunuzu ve moralinizi yüksek tutup, oyuna en iyi şekilde asılın. Bu zorlu dönemin sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde faydalanmak istiyoruz. Kabinemiz güçlü bir vizyona ve sağlam politika reflekslerine sahip.”