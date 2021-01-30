Yabancıya konut satışı 220 bini aştı

TÜİK istatistiklerinden AA’nın derlediği bilgiye göre, yabancılara konut satışının önünü açan Mütekabiliyet Yasası’nın yürürlüğe girmesi sonrası 2013’ten bu yana Türk vatandaşı olmayanlara yapılan ev satışında hareketlilik yaşanıyor.



Aradan geçen 8 yılda satılan konut sayısı 220 bin adedi aşarken, özellikle son 3 yılda hareketlilik arttı. Bu süreçte en yüksek rakam 45 bin 483 adetle 2019’da görülürken, geçen yıl salgının etkisiyle 40 bin 812’ye geriledi.



Iraklı ve İranlılar



Bu süreçte en çok konut satılan şehir 83 bin 815 adetle İstanbul oldu. Toplam satıştan yüzde 38 pay alan İstanbul, 2015’te Antalya’dan aldığı liderliği bir daha bırakmadı. İlk 2 yılı zirvede geçirdikten sonra ikinciliğe gerileyen Antalya’da ise yabancılara 8 yılda 51 bin 845 konut satışı gerçekleşti. Söz konusu sürede satışların yüzde 23.5’i bu ilden yapıldı.



Bursa’da 11 bin 895, Ankara’da 10 bin 1, Yalova’da 9 bin 354, Sakarya’da 6 bin 352 adet konut satıldı. Son 6 yılda Türkiye’den en çok konut alanlar 33 bin 544 adetle Iraklılar olurken, onları 18 bin 464 adetle İranlılar, 13 bin 540 adetle Suudi Arabistan vatandaşları ve 12 bin 859 ile Ruslar takip etti.