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    HaberlerEkonomi Haberleri Yabancıya konut satışında İranlı damgası
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    12.05.2020 - 11:05 | | AA

    Yabancıya konut satışında İranlı damgası

    İranlıların Türkiye'den aldığı konut sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 97'lik artışla 946'dan 1.864'e yükseldi.

    Yabancıya konut satışında İranlı damgası

    Türkiye'den en çok konut alan ülke vatandaşlarına göre istatistiklerin açıklanmaya başlandığı 2015'ten bu yana ilk sırayı genelde Iraklılar alırken, liderlik ilk kez 61 ay sonra şubat ve martta İranlılara geçti.

    AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk çeyreğinde yabancıya konut satışına İranlılar damga vurdu.

    Türkiye'den en çok konut alan ülke vatandaşlarına göre istatistiklerin açıklanmaya başladığı 2015'ten bu yana ilk sırayı 57 ay Iraklılar, 3 ay Suudi Arabistan vatandaşları aldı. Bir ayda da Iraklılar ile Suudi Arabistan vatandaşlara satılan konut sayısı eşit olarak gerçekleşmişti. Liderlik, aradan geçen 61 aydan sonra ilk kez İranlıların oldu.

    İranlılara satılan konut adedi yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 97 artarak 946'dan 1.864'e ulaştı. Geçen yılın ilk 5 ayında ulaşılan rakam, bu sene üç ayda aşıldı. İranlıların 2019 boyunca aldığı ev sayısı 5 bin 423 şeklindeydi.

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