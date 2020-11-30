Yabancıya konutta aslan payı 2 şehre

TÜİK verilerinden AA’nın yaptığı derlemeye göre, yılın 10 ayında yabancılara ülke genelinde satışı gerçekleşen konut adedi 31 bin 423 adet olarak gerçekleşti. Bu satışların yüzde 65.2’si İstanbul ve Antalya’dan yapıldı.

Söz konusu dönemde İstanbul’dan 14 bin 424 adet satış yapılırken, yabancıların Antalya’dan aldığı konut adedi ise 6 bin 53 oldu.

İstanbul ve Antalya’yı, 2 bin 176 adetle Ankara, 1.068 ile Bursa, 1.008 ile Yalova, 994 ile Mersin, 731 ile İzmir, 698 ile Samsun, 678 ile Sakarya ve 613 ile Muğla takip etti.

İstanbul’da en yüksek satış 2 bin 458 adetle ekimde görülürken, eylülde 2 bin 370, şubatta 1.987, ocakta 1.875 adet konut satıldı. En düşük rakam ise 374 adetle kısıtlama ve yasakların olduğu nisanda gerçekleşti.

Antalya’da ise en yüksek satış rakamına 1.018 adetle eylülde ulaşıldı. Kentte ekimde 928, şubatta 805, ağustosta 784, ocakta 762 adet konut satışı görüldü. En düşük satış rakamının görüldüğü ay ise 130 adetle mayıs oldu.