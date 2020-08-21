Yağ devinden inovasyon atağı

Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya odaklanmasının bir parçası olarak bölgedeki müşterilerine hizmet vermek için dünya çapındaki inovasyon ağını genişletiyor. İstanbul’da Bunge Türkiye ofisinin yanında bir kreatif stüdyo açıyor.

Bunge Loders Croklaan EMEA Inovasyon Direktörü Renee Boerefijn, “Hedefimiz, müşterilerimize daha yakın olmak ve onlarla birlikte çalışarak ürün geliştirme ve pazara sunma sürelerini kolaylaştırmaktır” dedi.