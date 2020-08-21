BİST1.1270.00EURO8.680.34USD7.300.16ALTIN457.571.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Yağ devinden inovasyon atağı
    ABONE OL
    21.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yağ devinden inovasyon atağı

    Komili’nin de bünyesinde yer aldığı sıvı ve katı yağ gıda sektöründeki devlerden olan Bunge Loders Croklaan (BLC), Türkiye’ye yatırım yapıyor.

    Yağ devinden inovasyon atağı

    Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya odaklanmasının bir parçası olarak bölgedeki müşterilerine hizmet vermek için dünya çapındaki inovasyon ağını genişletiyor. İstanbul’da Bunge Türkiye ofisinin yanında bir kreatif stüdyo açıyor.

    Bunge Loders Croklaan EMEA Inovasyon Direktörü Renee Boerefijn, “Hedefimiz, müşterilerimize daha yakın olmak ve onlarla birlikte çalışarak ürün geliştirme ve pazara sunma sürelerini kolaylaştırmaktır” dedi.

    "Ölüm uçuşu" görsel şölene dönüştüArdahan'da Kura Nehri kıyısında yüz binlerce beyaz kelebeğin her yıl tekrarlanan ve adeta görsel şölene dönüşen "ölüm uçuşu" beş gündür artarak devam etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kovid-19 stresi cilde de düşman

    Kovid-19 stresi cilde de düşman

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

    İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

    İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

    Uçuş personeli doğum yaptıracak

    Uçuş personeli doğum yaptıracak

    Sıradaki Haber