Yangına karşı yeni nesil güneş paneli

Şirketten yapılan açıklamada, “2020 yılının mayıs ayında güneş santralleri toplam elektrik tüketiminin yüzde 5.6’sını karşılayarak aylık bazda rekor kırdı.

Pek çok sigorta şirketinin poliçelerinde güneş paneli kaynaklı yangınları kapsam dışı bırakması, sık karşılaşılan anlaşmazlıklardan biri. İleri teknoloji şirketi GTC, yangın riskini ortadan kaldıran güneş panelleri üretimiyle öne çıktı” denildi.

GTC Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Besen yangın güvenliğinde uluslararası kriterleri en üst seviyede karşıladıklarını belirterek “Çift yüzlü çift camlı fotovoltaik panellerimiz hem tutuşmazlık hem de yavaş yanma kriterlerinde en üst seviye olan AA sınıfı yangın güvenliğine sahip” açıklamasını yaptı.