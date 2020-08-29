Yapay zeka ile kolay ihracat

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yapay zeka (AI) temelli Kolay İhracat Platformu ile ihracatçıya çok katmanlı ve özgün bilgi sunacaklarını belirterek, “Kolay İhracat Platformu’nun I. fazını bugün devreye alıyoruz. II. faz çalışmalarımıza da başladık. Onları da yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız” dedi. Pekcan, ihracatta dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda geliştirilen Kolay İhracat Platformu ile başta 90 bin ihracatçı ve 3 milyonun üzerinde KOBİ olmak üzere ihracat hedefi olan girişimcilerin tamamını hedeflediklerini, platformun kalbinde Akıllı İhracat Robotu ismini verdikleri bir hedef pazar tavsiye aracı bulunduğunu kaydetti.

Ücretsiz hizmet

Bu robotun makine öğrenmesi algoritmalarını da kullanarak firmalara ilgilendikleri ürünler için hangi pazarlara açılmaları konusunda objektif ve veriye dayalı sonuçlar verdiğini aktaran Pekcan, şunları kaydetti:

“İhracatçılarımızın ve potansiyel ihracatçılarımızın ihracata hazırlık ve ihracat süreçlerinde ihtiyacı olan her türlü bilgiye tek noktadan, bu platform üzerinden ulaşabilecekler. Kolay İhracat Platformu’muz aynı zamanda kolay anlaşılır çıktılar üreten bir yapı. Platform, yapay zeka teknolojisini etkin bir şekilde kullanarak pazar analizi yapıyor. 6’lı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’na göre 5 bin 400’den fazla ürünle ilgili, 190’dan fazla ülke ile ilgili 10 binden fazla veri alanı için, 10 milyon satırdan fazla veriyi kullanarak sonuç üretecek. Kolay İhracat Platformuna 15 farklı yerli ve yabancı kaynaktan sayısal veri ve bilgi akıyor olacak. Hızlı ve kapsamlı veri akışı ve otomatik veri entegrasyonu sayesinde her zaman güncel bir altyapı sağlamış olacağız. Bu şekilde ticareti doğrudan destekleyen bir danışmanlık hizmetini ücretsiz olarak dijital ortamda vereceğiz.”

Her firmaya kokpit

Pekcan, Kolay İhracat Platformumu’nun en temel amaçlarından birinin de her firmaya, firma özelinde İhracat Kokpiti isimli modeli çalıştırmak olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

“Bu platformda, her firma kendisine ait bir web sayfası tasarlamış olacak. İhracat miktarı veya bakanlığımızdan kullandıkları devlet destek tutarı potansiyelin altında kaldığını değerlendirdiğimiz firmalara yönlendirmeler yapabilecek ve firma özelinde tavsiyelerde bulunabilecek. Ayrıca firmalarımız kendi favori ülke ve sektör sayfalarına hızla ulaşarak güncel haber ve etkinlikleri kolaylıkla takip edebilecekler. Özellikle İhracat Kokpiti modelimiz, II. fazın tamamlanmasıyla birlikte çok daha etkin hale gelecek.”

II. fazı da yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını belirten Pekcan, “II. fazda daha da akıllı bir robot ve genişletilmiş bir içerik ortaya koyacağız. Daha kapsamlı ülke önerileri yer alacak. İhraç ürünü ile birlikte satılabilecek yan ve tamamlayıcı ürünlere ilişkin tavsiyeler sunabilecek. Yine yapay zeka algoritmaları kullanan bir ‘chatbot’ platformda yer alacak ve firmalarımızın sorularını 7/24 cevaplıyor olacak” dedi.

1 milyon Pazara Giriş Haritası

Pekcan, I. fazda Akıllı İhracat Robotu Modülü, Pazara Giriş Haritası Modülü, Ülke Sayfası Modülü, Sektör Sayfası Modülü, İhracat Kokpiti Modülü ve Mevzuat Modülü olmak üzere 6 modül yer aldığını belirterek, “Akıllı İhracat Robotu, öncelikle ihracatçımızın ne yapmak istediğini öğrenmekte, daha sonra sürdürülebilirliği ve pazara tutunma kolaylığı gibi kriterleri esas alarak potansiyel ve çekiciliğine göre ülkeleri puanlandırıyor” diye konuştu.

Büyük veri kullanılarak ürün ve ülke özelinde 1 milyon farklı Pazara Giriş Haritası oluşturabildiklerini anlatan Pekcan, “Bu haritalar 5 bin 400 ürün ve 190 ülke özelinde farklılaşabiliyor” dedi.

Bakan Pekcan’dan İTO’ya ziyaret

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Taşhan Ek Hizmet Binası’nın ve İTO’nun Eminönü’ndeki Kitap İstanbul isimli kitap evinin açılışını yaptı.

Daha sonra İTO’yu ziyaret eden Pekcan, İstanbullu 430 bin firmayı temsil eden 261 meclis üyesi ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Bakan Pekcan, İstanbul iş dünyasının Kovid-19 salgını ve güncel ticari faaliyetlere ilişkin sorularına yanıt verdi.

Toplantıda İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Bakan Pekcan’a, “Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını bağlamında iş dünyasının Ticaret Bakanlığı’ndan talep ve beklentileri” başlıklı raporu sundu. Avdagiç, salgın döneminde İTO’dan bakanlığa ulaşan her sorunla anında ilgilenildiğini ve çözüme kavuşturulması için gayret gösterildiğini ifade etti.