Yapı malzemeleri çıtayı yükseltti

İDDMİB’den yapılan açıklamaya göre, sektör, salgın yılında 21.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. İlk 5 ihracat pazarı ABD, İsrail, Almanya, Irak ve İngiltere oldu. Sektörün ihracatının 2019’a göre yüzde 1 düştüğünü belirten Urfalılar şu bilgileri verdi:

“İhracatta yılın son ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20’lik artış kaydettik. İkinci çeyrekte yaşanan daralma bütün dünyada gerçekleşti. İhracata etkisi en fazla nisan ve mayıs aylarında yüzde 42’lere varan düşüşlerle yaşandı. Türk yapı malzemelerinin ihracatının bu sene rakam olarak çok az düşse bile tonajında ciddi artış olduğunu görüyoruz. Bu da pazarlardaki payımızı artırdığımızı gösteriyor, bu sebeple pandemi sonrası piyasaların toparlanması ve açılması ile Türk yapı malzemelerinin ihracatı hızlı bir şekilde büyüyecektir. Dünya ihracat sıralaması henüz açıklanmadı ama ilk 3 çeyrek üzerinden değerlendirme yaparsak 11’inci sıramızı koruyacağımızı düşünüyoruz. Hedef ilk 10’a girmek.”