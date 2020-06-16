Yapıda Türk malı yerini sağlamladı

İnşaat malzemeleri tedarikinde dünyanın sayılı ülkeleri arasına giren Türkiye, yurt içinde alt ve üst yapı projelerindeki artan oranda yerli ürün kullanımıyla büyümeye devam ediyor. İnşaat malzeme üreticilerinin yoğun çalışmaları ile ithalat oranı her geçen gün biraz daha azalan Türkiye’de firmaların Ar-Ge çalışmalarını artırarak katma değerli üründe de ithalatın sonlandırılması amaçlanıyor.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, Türk inşaat malzemesinde kalite, güvenilirlik ve rekabet gücünün arttığını, ‘yeni normal’ dönemde de dünyada Türkiye’nin öne çıkmaya devam edeceğini vurguladı. Küçükoğlu, “Biz inşaat malzemeleri sanayicileri olarak, küresel salgın sürecinde rekabetin arttığı küresel pazarda Türkiye markasına duyulan güveni daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul geliştiricilerle olan görüşmelerinde yerli ve milli malzeme kullanımının önemini sık sık gündeme getiriyor. Yurt dışında ise, özellikle Kovid-19 sürecinin etkisiyle, ülkeler tedarikte daha yakın ve güçlü üreticilere yöneliyor. Bu açıdan kısa uçuş mesafeleri ile 1.5 milyardan fazla insanın yaşadığı bölgelere ulaşılabilen Türkiye’ye ilgi oldukça yoğun.

‘Kapasite 3 misli’

Türkiye inşaat malzemeleri sanayisinin, kendi alanında Türkiye’ye yapılan ithalatın 3 misli ihracat yapabilme kapasitesine sahip olduğuna vurgu yapan Tayfun Küçükoğlu, “İthal edilen ürünlerin tamamına yakını ülkemizde üretiliyor. İhtiyacımız; Ar-Ge faaliyetlerimizin daha da geliştirilmesi, ithal ürün kullanımının daha sınırlı bir alanda kalmasının sağlanması ve aynı zamanda ihracatımızın gelişimine de katkı verilmesidir” dedi.

Küçükoğlu, ithalatı azaltma sürecinde kamu ve özel sektörün yerli yapı malzemesi kullanımında örnek hamleler yapmasını çok önemsediklerini belirtti.

Yapı malzemeleri üretimi, toplam sanayi içinde yüzde 10, imalat sanayi içinde ise yüzde 12 - 13’ten fazla bir paya sahip.

İtalyan seramiği, Çin bataryası bitti

İnşaat sektöründe uzun yıllar önce İtalyan seramikleri, ithal bataryalar ve Çin’den Polonya’dan gelen ürünlerin kullanıldığını hatırlatan İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, şimdi yurt dışında da Türk malzemelerinin tercih edildiğini kaydetti.

Durbakayım, “Aslında global pek çok markayı Türk firmaların aldığını da biliyoruz. Bizler de uzun zamandır, dünya kalitesini belirleyen yerli malzemelerimizi kullanıyoruz. Bizler zaten ihraç eder duruma geldik. Tüketicide bir ‘yabancı marka’ algısı var. Yabancı marka talep ediyor. Ancak o markaların pek çoğunu Türkler aldı, ya da Türkiye’de üretilip yurt dışına gönderiliyor. Artık tüketici algısını da değiştirdiğimizi görüyoruz” dedi.

Türk müteahhide finansman imkânı

Salgın sonrasında kalkınma planları çerçevesinde özellikle altyapı yatırımları sürmesi beklenen Asya ve Afrika ülkeleri, Türk müteahhitlerinin deneyim sahibi olduğu kamu-özel işbirliği (public private partnership/ PPP) projelerinde yeni açılım fırsatları sunuyor. Türkiye Müteahhitler Birliği ile online toplantıda bir araya gelen Asya Kalkınma Bankası temsilcileri, pandeminin etkilerine karşı 1.8 milyar dolarlık kısmı özel sektöre kullandırılmak üzere toplam 20 milyar dolar tutarında bir kaynak oluşturduklarını kaydetti.

‘Konut satışlarını kampanya uçurur’

Pandeminin Türkiye’de yoğun etkisini sürdürdüğü mayısta konut satışlarındaki düşüş sürdü. TÜİK mayıs ayı istatistiklerine göre, Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44.6 düşüşle 50 bin 936 adet konut satıldı. Bu dönemde gündeme gelen normalleşme destek paketlerinin etkisiyle nisana göre kısmi artış görüldü. Nisanda konut satışları 42 bin 743 oldu.

Konut geliştiriciler, kamu bankalarının düşük faiz hamlesi ve Emlak Konut GYO ile özel sektörün kampanya atağının haziran ayında konut satışlarını uçurmasını, özellikle banka kredili yapılan satışların önemli oranda yükselmesini bekliyor.

‘Hayali Erteleme’yip satış ofisine koştular

Emlak Konut GYO’nun ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyası yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hafta sonu projelerin satış ofislerine giden pek çok tüketici, yeni alımlar yaptı. Kampanya kapsamında toplamda 4 bin 710 adet konut satışı karşılığı 5.65 milyar lira ciro elde edildi. Emlak Konut GYO’nun Türkiye genelindeki 29 projesi kampanya kapsamında bulunuyor.

Yüzde 5 peşinat, yüzde 10 indirim ve 2 yıl ödemesiz dönem fırsat sunan kampanyada vade oranı ise fiyatı 1 milyon liraya kadar olan konutlarda yüzde 0.69.