‘Yapılandırmada’ son 2 güne girildi

Kanundan yararlanmak için vergi dairelerine 7 milyon 349 bin mükellef başvurdu, 8 milyon 770 bin dilekçe işleme alındı. Bugüne kadar 105 milyar 712 milyon lira alacak yapılandırılırken, alacaklara karşılık 3 milyar 678 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.



Süre uzatılmayacak



17 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 1 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Yasal olarak sürenin uzatılması mümkün olmazken, vatandaşların başvurularını, pandemi nedeniyle vergi dairelerine gidilmeksizin, elektronik ortamda yapması önem arz ediyor. Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Mart 2021’e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim olanağı sağlanacak.