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    HaberlerEkonomi Haberleri Yargıtay sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları...
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    10.03.2020 - 12:02 |

    Yargıtay sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları...

    Yargıtay Başkanlığı sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. Alım ilanı Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte başvuru şartları...

    Yargıtay sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları...

    Yargıtay Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, 2018 yılı KPSS puanları esas alınarak, yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 3 sözleşmeli çözümleyici ile 3 sözleşmeli programcı alacak.

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