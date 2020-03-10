Yargıtay sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları...

Yargıtay Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, 2018 yılı KPSS puanları esas alınarak, yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 3 sözleşmeli çözümleyici ile 3 sözleşmeli programcı alacak.
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Kayınpederinin dudağını ısırıp kopardı! İddianamede şoke eden detaylarPendik'te kayınpederi Adil Taşdemir'i (57) beysbol sopasıyla darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan Murat Gültekin ve ailesi hakkında 7 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Gültekin'in kayınpederi Adil Taşdemir'in dudağını ısırarak koparmak suretiyle basit tıbbı müdahale ile giderilemeyecek biçimde yaraladığı aktarıldı.