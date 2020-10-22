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    HaberlerEkonomi Haberleri Yarım Altın Kaç Gram, Kaç Ayar Eder? Yarım Altının Boyutu Nedir?
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    22.10.2020 - 02:15 |

    Yarım Altın Kaç Gram, Kaç Ayar Eder? Yarım Altının Boyutu Nedir?

    Altın fiyatlarını yakından takip etmek isteyen pek çok kişi aynı zamanda gramajını öğrenmeye çalışmaktadır. Bu durum çeyrek altın ya da yarım ve tam altın olarak ön plana çıkıyor. Peki, yarım altın kaç gram, kaç ayar eder? Yarım altının boyutu nedir? İşte bu konuda merak edilenler.

    Yarım Altın Kaç Gram, Kaç Ayar Eder? Yarım Altının Boyutu Nedir?

    Altın gün içerisinde sürekli olarak değişkenlik gösteren ve dalgalanma yaratan fiyatlara sahiptir. Devamlı olarak alım satım ile beraber aynı zamanda birçok farklı amaç altında kullanılır. Hem saklamak hem de düğünde benzeri organizasyonlarda değerlendirilir.

    Yarım Altın Kaç Gram, Kaç Ayar Eder?

    En merak edilen konular içerisinde yarım altın kaç gram geldiğidir. Sadece bu değil aynı zamanda kaç ayar olduğu da yine merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu konuda yarım altının değerlerini şu şekilde açıklamak mümkün;

    Yarım altın = 3,508 gram

    Yarım altın = 22 ayar (Yaklaşık olarak)

    Burada altının hesaplanması saf olup olmamasına bağlı şekilde değişkenlik göstermektedir. İçerisinde herhangi bir metal olmadan değerlendirecek gram ve ayar yukarıdaki gibi ele alınmaktadır.

    Yarım Altının Boyutu Nedir?

    Altın birçok farklı amaç altında kullanılırken aynı zamanda boyutu da merak edilen konular içerisinde geliyor. Çeyrek altının 2 katı ağırlığında olan yarım altın standart bir boyut altında ele alınmakta ve üretimi gerçekleşmektedir.

    Bu doğrultuda yarım altının boyutu 2.2 cm olarak ön plana çıkıyor. Çeyrek altından biraz daha büyük çap ile ele alınmakta ve santimetre cinsinden boyutu bu şekilde belirlenmektedir. Her ne kadar çeyrek altına göre ağırlığı 2 katı olsa bile boyutları açısından iki katı şekilde denk gelmez. Bu doğrultuda standart bir yapı altında ele alınan yarım altının boyutları 2.2 santimetre şeklinde ele alınmaktadır. Böylece amaca bağlı olarak farklı yerlerde bu şekilde kullanılır.

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