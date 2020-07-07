Yarım milyar dolarlık maske

Türk hazır giyim endüstrisinin talebi karşılamak için üretim bantlarında hızla gerekli değişimi yaptığını aktaran Gültepe, “Bıçak gibi kesilen siparişler nedeniyle firmalarımız nisan ve mayısta kapasitelerini en aza düşürdü. Bazı firmalarımız geçici olarak üretimlerini durdurdu. Bu süreçte artan maske ve koruyucu giysi talebini karşılayarak hem salgınla mücadeleye katkı sunmak hem de istihdamı korumak için birçok firma bu alana yöneldi. Bu tesislerde öncelikle ülkemizin ihtiyacını karşıladık. Bu ürünlerin büyük bölümünü devletimize hibe ettik” ifadelerini kullandı.

Yüzde 986 arttı

Gültepe, şu bilgileri verdi:

“İlk 6 ayda 144.7 milyon doları tıbbi ve kumaş maske, 428.7 milyon doları da koruyucu giysi olmak üzere 573.4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Maske ve koruyucu giysi ihracatımızda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 986’lık rekor artış elde ettik.”

Gültepe, maske ve koruyucu giysilerin ihraç edilmeden önce İHKİB’in iştiraki EKOTEKS Laboratuvarı’nda testten geçirildiğinin altını çizdi. Gültepe, koruyucu giysi ve maske ihracatının, hazır giyim ihracatı içindeki payının yüzde 8.2’ye ulaştığı bilgisini verdi.