Yarış heyecanı eve taşınıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), yarış heyecanını eve taşıyor. TOSFED Dijital Şampiyonası düzenleniyor. Motorsporları severlerin evlerinden katılabileceği yarışlar iki ayrı şampiyona olarak gerçekleştirilecek. ‘Twitch.tv’ kanalından canlı olarak yayınlanacak olan yarışlar, mayıs ayında başlayacak. Yarışlara katılmak için kayıtlar 8 Mayıs’a kadar devam edecek. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, dijital şampiyona fikrinin doğuşunu, katılım şartlarını Milliyet’e anlattı.

Fikir nasıl doğdu?

TOSFED olarak Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) dijital çalışma grubu kurucu üye ülkelerinden birisiyiz. Ayrıca dijital sporlar federasyon başkanlığı seçimi öncesinde projelerim arasında yer alıyordu ve ilk kurduğumuz komisyon da Dijital Motorsporları Komisyonu oldu. Komisyonun yaklaşık 1 yıllık çalışmaları sonucu, ‘evde kal’ çağrılarımızı destekleyen bu dönemde hayata geçirmiş olduk.

Projenin detayları nedir?

Motor sporları sevenler yarışlara evden katılacak. Red Bull’un ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek TOSFED Dijital Şampiyonası, PlayStation4 platformu ve GranTurismo GT Sport oyununun kullanılacağı TOSFED Dijital Pist Şampiyonası ile başlayacak. Projede ikinci etap ise TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası olacak. Twitch.tv kanalından da canlı olarak yayınlanacak yarışlar, mayıs ayında başlayacak. Sezon sonunda pist branşının şampiyonu, 23-25 Ekim tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecek olan ‘FIA Motorsport Games’ organizasyonunun dijital kategorisinde ülkemizi temsil edecek, ralli branşında şampiyon olacak pilota da para ödülü verilecek.

Dijital spora ilgi nasıl?

Yeni neslin rağbet gösterdiği alanlardan biri olan dijital motor sporlarında gerçek pistlere adım atan birçok global sporcumuz bulunuyor. 7’den 77’ye herkesin ilgisini çeken bir organizasyon ve hemen hemen her yaştan talep var.

Katılım şartları nedir?

Kayıtlarımız 8 Mayıs tarihine kadar sürecek. Katılımcıların yapması gereken tek şey TOSFED resmi web sitesi üzerinden ulaşabilecekleri mikro sitemizde bir profil oluşturup, sonrasında lisans işlemlerini tamamlamak. TOSFED dijital lisansa sahip olduktan sonra ise takvimi takip ederek ilgili şampiyonanın yarışlarına katılabilirler.

Hangi platformlar kullanılacak?

İlk etap TOSFED Dijital Pist Şampiyonası olacak. Bu şampiyonada PlayStation4 ve GranTurismo GT Sport oyunu kullanılacak. Projenin ikinci etabı ise TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası olacak ve WRC8 oyununu kullanacağız. FIA tarafından onaylanan oyunlar olması nedeniyle Türkiye Şampiyonalarında bu iki oyunu tercih ettik. Kovid-19 nedeniyle iptal edilmeseydi, pist şampiyonu olan sporcumuz Fransa’da düzenlenecek olan ‘FIA Motorsport Games’ dijital kategorisinde ülkemizi temsil edecekti. Bizim veya organizatör kulüplerimiz tarafından farklı platform ve oyunlara yönelik ödüllü kupalar ve turnuvalar da düzenlenecek.

Ödül ne olacak?

Her iki branşın birincileri resmi ‘Türkiye Şampiyonu’ unvanı kazanacaklar. Ayrıca her iki şampiyonada dereceye giren sporculara toplam 40 bin TL’yi bulan para ödülü olacak.