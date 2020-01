Yarıyıl tatili oyuna yaradı

Dijital oyun sektörü yarıyıl tatili hareketliliği yaşıyor. Artan organizasyon ve etkinlikler gençlerin ilgisini bu alana çeviriyor. Türkiye’ye giren oyun sayısı da arttı. Yeni oyunlar hem eğlenceyi hem de heyecanı en üst düzeye taşıyor. Her yaştan oyuncuya daha fazla seçenek sunuyor. Oyun ve espor ajansı Gaming in Turkey’in Kurucusu Ozan Aydemir, Türkiye’de 32 milyon kişilik oyuncu kitlesi bulunduğunu ve sektörün büyüklüğünün 853 milyon dolara çıktığını söyledi. Gençlerin heyecanla beklediği sömestir tatilinin dijital oyunlara ilgiyi artırdığını dile getiren Aydemir, 2020’ye geçerken de trend olan ve büyük ivmeyle yükselen oyunlar olduğunu aktardı.



En çok oynananlar



Aydemir’in verdiği bilgilere göre, mobilde geçen yıl Türkiye’de en çok oynanan oyun PUBG Mobile oldu. Onu, Call of Duty Mobile izliyor. Kelime oyunları da revaçta. Kelime Gezmece ve Kelime Savaşı çok oynandı. Strateji oyunlarına da ilgi sürdü. Lords Mobile ve Game of Sultans çok ilgi görüyor. Supercell’in oyunu Brawl Stars da genç oyuncuların dikkatini çekiyor. Daha büyük yaş kitlesi ise okey oyunlarından vazgeçmedi. Bu kategoride en çok oynanan oyunlar 101 Okey Plus ve Fune Okey 101 oldu. Bilgisayar tarafında ise en çok League of Legends, Zula, CS:G0, World of Warcraft, Overwatch, Black Desert, Fortnite, PUBG Lite, Popmundo, Metin 2 ve Knight Online, FIFA ve PES serileri en popüler oyunlar oldu.



Oyunfor.com Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu da, “2019 yılında oyun harcamaları yüzde 50 arttı ve kişi başı 150 TL oldu. Bu yıl da artışın benzer bir oranda gerçekleşmesini bekliyoruz. 2020’de çıkacak heyecan verici birçok oyun var, bunlar kur farkından dolayı artan fiyatlara karşın harcamaların belirli bir çizgide kalmasını sağlayacaktır” dedi. Türkiye’deki oyun severler en çok mobil oyunlara para harcıyor. Son dönemde Battle Royale oyunları çok oynanıyor. Ülkemizdeki kadın oyuncular daha çok mobil ve savaş oyunlarını tercih ederken, 50 yaş üstü erkekler strateji oyunu seviyor.



Yenilikler geldi



Popüler oyunlar pek çok yeniliğini ise yarıyıl tatilinde açıkladı. Zula, Süper Lig 5. sezonunu başlattı. Zula Süper Lig’de maçlar 18 Ocak tarihinden itibaren cumartesi ve pazar günleri 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00 saatlerinde Zula Oyun YouTube ve Twitch kanallarından canlı olarak yayınlanacak. 5. sezonda büyüyen ödül havuzu ve flaş transferler yer alacak. Lig, bu yıl taraftarlarına nefes nefese bir sezon vadediyor.



Netmarble mobil aksiyon rol oyunu (RPG) The King of Fighters Allstar için hazırladığı ‘Alis Harikalar Diyarında’ temalı güncellemeyi duyurdu. Oyuncular sınırlı süreli dövüşçüler Athena, Yuri, Vanessa ve Iori’yi yeni Alis Harikalar Diyarında temalı kostümleri ile özel etkinlik sahnelerini tamamlayarak veya Ruby ve Token kullanarak oynanabilir karakterleri arasına ekleyebilir.



Call of Duty Mobile’da üçüncü sezon başladı. Yeni sezonla beraber popüler oyunda güncellemelerle beraber birçok yeni içerik ekleniyor. Oyuna eklenen yeni içeriklerin bazıları şöyle. Yeni zaman sınırlı oyun modları, yeni haritalar, 20’ye 20 kişilik Battle Royale modu. Yeni ödüller ve sıralama sezonu, çeşitli arayüz güncellemeleri, kamuflaj setleri...



Türk oyun firması TaleWorlds tarafından geliştirilen Mount&Blade II Bannerlord, Mart 2020’de piyasaya çıkmadan multiplayer beta versiyonu ile Gaming İstanbul’da oyun severlerle bir araya geldi. Oyunda görsel olarak birçok yenileme ve geliştirme, arayüz güncellemesi, savaş mekanikleri, taktikler ve yapay zeka olarak birçok güncelleme bulunuyor.



World of Warcraft’ın yeni güncellemesi ‘Visions of N’Zoth’ yayınlandı. Horde ve Alliance kahramanları çıkan yeni World of Warcraft genişleme paketinde yer alıyor.



Gamıng İstanbul başlıyor





Önemli oyun fuarlarından olan Gaming İstanbul (GIST) da yarın başlıyor. 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde açık kalacak fuar, 100 bin oyuncu ve oyun severi ağırlamayı hedefliyor. Gaming İstanbul çocuklara hem yurtiçinden ve yurtdışından gelen oyun profesyonelleriyle tanışma hem de sevdikleri oyunların en güncel versiyonlarını görme şansı tanıyacak. Ailelere özel olarak hazırlanan çocuk oyun alanı var.