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    24.03.2020 - 13:53 | | DHA

    Yasak başlıyor! 1 Nisan'da...

    Adıyaman Valiliği, 1 Nisan'dan itibaren üreme dönemi nedeniyle su ürünlerinde avlanma yasağının başlayacağını duyurdu.

    Yasak başlıyor! 1 Nisan'da...

    Valilikten yapılan açıklamada, su ürünlerinin üreme dönemi olan 1 Nisan- 30 Haziran tarihleri arasında baraj, göl, gölet ve akarsularda her türlü avlanmanın yasaklandığını duyurdu. Avlanma yasağı süresince yasaklanan su ürünlerinin satışı, nakli ve imalatta kullanılmasının yasak olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

    "Bu yıl da 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, yönetmeliği ve su ürünleri avcılığını düzenleyen 4/1 ve 4/2 numaralı tebliğler gereğince ilimizde 01 Nisan - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında su ürünleri avlanma yasağı uygulanacaktır. Bu dönemde; balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi zorunludur. Ayrıca avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerleri civarında istihsal vasıtası bulundurulmaz. Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Yasak başlamadan önce avlanan, satışa sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerine konan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde ürünün ya da tesisin bulunduğu yerdeki il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapılarak stok tespiti yaptırılması zorunludur. Stok tespiti yaptırılan su ürünleri, il/ilçe müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez. Av yasağından önce avlanılan ve stok tespiti yaptırılan içsu balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde satışı, nakli, pazarlanması ve işlenmesi zorunludur. Avlanma yasağı süresince bu hükümlere uymayanlar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği cezai işlem uygulanacaktır."

    Corona test kiti üreten Türk çift konuştuABD'de yaşayan Serhat Pala ve eşi Zeynep Ilgaz, San Diego'da bilimsel adı COVID-19 olan koronavirüsü bir damla kanla 3 ila 10 dakikada tespit eden kitler üretti. Pala ailesi koronavirüse karşı ürettikleri kitlerin sırrını anlattı.
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