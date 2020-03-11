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    HaberlerEkonomi Haberleri Yataş’tan uyku araştırması
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    11.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yataş’tan uyku araştırması

    Yataş Bedding, bu yıl 13 Mart’ta kutlanacak olan Dünya Uyku Günü nedeniyle uyku araştırması yaptı.

    Yataş’tan uyku araştırması

     ‘Türkiye Uyku Araştırması’ ile ülkemizin uyku alışkanlıklarını gözler önüne serdi. Yataş Grup Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü Selmin Gündoğdu, “Türkiye’de Yataş denildiğinde çoğu kişinin aklına yatak ve uyku geliyor. Çünkü Yataş yatakta konfor, kalite ve yeniliğin markası. Biz de herkes iyi uyusun diye Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarıyla sürekli gelişiyor, değişiyor ve iyi uykunun peşinde koşuyoruz” dedi.

    Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
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