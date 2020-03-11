11.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Yataş’tan uyku araştırması
Yataş Bedding, bu yıl 13 Mart’ta kutlanacak olan Dünya Uyku Günü nedeniyle uyku araştırması yaptı.
‘Türkiye Uyku Araştırması’ ile ülkemizin uyku alışkanlıklarını gözler önüne serdi. Yataş Grup Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü Selmin Gündoğdu, “Türkiye’de Yataş denildiğinde çoğu kişinin aklına yatak ve uyku geliyor. Çünkü Yataş yatakta konfor, kalite ve yeniliğin markası. Biz de herkes iyi uyusun diye Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarıyla sürekli gelişiyor, değişiyor ve iyi uykunun peşinde koşuyoruz” dedi.