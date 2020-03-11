Yataş’tan uyku araştırması

‘Türkiye Uyku Araştırması’ ile ülkemizin uyku alışkanlıklarını gözler önüne serdi. Yataş Grup Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü Selmin Gündoğdu, “Türkiye’de Yataş denildiğinde çoğu kişinin aklına yatak ve uyku geliyor. Çünkü Yataş yatakta konfor, kalite ve yeniliğin markası. Biz de herkes iyi uyusun diye Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarıyla sürekli gelişiyor, değişiyor ve iyi uykunun peşinde koşuyoruz” dedi.