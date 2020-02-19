Yatırım kararı 2020 ortasında

Konuya yakın bir şirket kaynağı Reuters’a yaptığı açıklamada, “Hala zamanımız var ve bu kararı kesinlikle yıl ortasına kadar verebiliriz” dedi. Volkswagen, geçen aralık ayında yaptığı açıklamada fabrika yatırım kararını şubat ayında vereceğini açıklamıştı.



Şirket, Türkiye’ye yapacağı yatırım kararını Türkiye’nin Suriye’ye yaptığı askeri harekat sonrası oluşan uluslararası tepkiler nedeniyle askıya almıştı.