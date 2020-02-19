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    19.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yatırım kararı 2020 ortasında

    Volkswagen, Türkiye’de otomobil fabrikası kurup kurmama konusundaki kararını bir kez daha erteledi.

    Yatırım kararı 2020 ortasında

    Konuya yakın bir şirket kaynağı Reuters’a yaptığı açıklamada, “Hala zamanımız var ve bu kararı kesinlikle yıl ortasına kadar verebiliriz” dedi. Volkswagen, geçen aralık ayında yaptığı açıklamada fabrika yatırım kararını şubat ayında vereceğini açıklamıştı.

    Şirket, Türkiye’ye yapacağı yatırım kararını Türkiye’nin Suriye’ye yaptığı askeri harekat sonrası oluşan uluslararası tepkiler nedeniyle askıya almıştı. 

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