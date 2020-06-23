Yatırıma devam

Torun, “İş birliği geliştirdiğimiz satıcılara odaklı yeni bir dijital platformumuzu da hayata geçirdik. Bu platform aracılığıyla satıcılar, Yapı Kredi Leasing ile gerçekleştirdikleri tüm işleri takip edebiliyor ve müşterilerini satış ekiplerine yönlendirebiliyor. Bu yeni platformun da sektörümüze zenginlik katacağını düşünüyoruz. Son 2 yılda 3 bin 600 farklı satıcıdan ekipman alımı gerçekleştirdik. Tamamını dijital ortama taşıyarak sektörümüze dahil edeceğimiz yeni gelişimimiz ile önümüzdeki 3 yılda yüzde 20 olan satıcı kanalı portföyümüzü yüzde 40’lara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Beklentiler iyimser

Torun, “Ülke olarak salgınla mücadelede attığımız adımlar sayesinde, beklentilerde daha iyimser bir tablo oluşacağını öngörüyoruz. Şartlar el verdiği sürece iş yapma iştahımızı yüksek tutarak mevcut planlarımızı uygulamaya çalışıyoruz. Sektörde müşteri sayısının ve paralelinde iş hacmi artışının, 2020 ve sonrası dönemlerde teknolojinin daha fazla kullanımı ile mümkün ve sürdürülebilir olacağını düşünüyoruz. Teknolojik altyapı yatırımı yapan şirketler için 2020 ve sonrasındaki yılların tüm zorluklara rağmen karlılık gelişimi gibi fırsatları da getireceğine inanıyoruz. Bununla beraber yatırımın finansmanında sektör bazlı bir ayrım yapmıyoruz. Elinde doğru projesi olan ve finansal duruşuna güvenen her sektörden yatırımların finansmanında yer almaya oldukça istekliyiz” diye konuştu.

Makine ve ekipman

Torun, “İşlem adetlerimizin dağılımına baktığımızda da ağırlıklı olarak çeşitli nitelikte makine ve ekipmandan oluştuğunu görüyoruz. Farklı sektörlerden üreticilerle, distribütörlerle geliştirdiğimiz iş birliği ve kampanyalar, hizmetlerimizi daha geniş bir müşteri tabanına ulaştırmamızı sağlıyor. Yapı Kredi Leasing olarak müşterilerimize fonlama altyapımızın çeşitliliği ve zenginliği nedeniyle farklı finansman imkanları sunabiliyoruz. Türkiye’nin en iyi gümrük ve vergi müşavirleri, hukuk büroları ile iş birliğimiz bulunuyor. Bu sayede müşterilerimize danışmanlık ve komple çözümler sunuyoruz. Tüm bu yeteneklerimiz bizi sektörde ön plana çıkarıyor” dedi.

Dijital yatırım

Torun, “Müşterilerimiz, web sitemize ve mobil uygulamamıza yaptığımız yatırımlar sayesinde, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de kesintisiz hizmet almaya devam ediyor. Dijitale yaptığımız yatırımların ne kadar önemli olduğunu bu süreçte daha da net gördük, önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz.” diye konuştu.

Önce sağlık

Torun, “Yapı Kredi Leasing olarak, ülke genelindeki yaygın bölge ağımız, web ve mobil dijital altyapımız ile sektörün en fazla işlem yapan öncü şirketi konumundayız. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. En büyük önceliğimiz; toplumumuzun, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korurken, bir yandan da ülkemize ve müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeyi sürdürmek. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmeleri, Koç Topluluğu ve tüm Yapı Kredi genelinde uygulanan geniş tedbirlerle birlikte pek çok koruyucu önlemi hayata geçirmiş olduk. Yapı Kredi Leasing olarak bu zor günlerde de sektördeki lider duruşumuzla, geçmiş dönemlerde olduğu gibi hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.