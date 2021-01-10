Yatırımcı ‘güvenli liman’a dönüyor!

Gayrimenkul piyasasının pandemiye rağmen yatırım cazibesini koruduğunu belirten sektör uzmanları, gayrimenkulün 2021 yılında yatırım için yeniden ‘trend’ olacağını belirtiyor. Uzun vadede yatırımcılar tarafından ‘güvenli liman’ olarak görülen gayrimenkul yatırımının özellikle 2020 boyunca dövize yatırım yapanları çektiği ifade ediliyor. İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, gerileyen döviz kurunun ve güven katsayısı giderek artan makro verilerin yatırım amaçlı konut alacaklar için yeni bir fırsat yarattığına dikkat çekti. Durbakayım, “Tasarruflarını dövizde değerlendirenler yavaş yavaş güvenli limana girmeye başladı. Bu nedenle özellikle ikinci el konut satışlarındaki artışın temelinde tasarruf araçlarının arasında değişim olduğunu söylemek mümkün. Dövizden yeterli kar sağladığını düşünen yatırımcılar, yavaş yavaş gayrimenkule dönüş yapıyor” şeklinde konuştu.



‘Cazibesini koruyacak’



Gayrimenkul Borsası’nın (GABORAS) verilerine göre, 2020 yılı içerisinde, altının son bir yılda yüzde 57 getiri sağladığı, yine dolar bazında yüzde 25’lik bir getiri olduğu hatırlatılırken, özellikle yılın son döneminde döviz kurlarının Türk Lirası karşısında gerilemesiyle 2021 yılı başı itibarıyla gayrimenkul yatırımlarının devam edeceği sinyalinin alındığı değerlendirildi. Fiziksel gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra, menkul kıymet açısından bakıldığında, gayrimenkule dayalı kira sertifikalarının 2020 yılı içerisinde yaklaşık yüzde 9’luk, BIST Gayrimenkul Endeksi’nin ise yüzde 60’lık getiri sağladığı ifade edilirken, menkul kıymetler noktasında gayrimenkul yatırımının 2021 yılı içerisinde cazibesini koruyacağının öngörüldüğü belirtildi.



‘Dijitalleşmesi lazım’



Yeni dönemde piyasanın canlanması ve yatırımlar açısından çok umutlu olduklarını kaydeden Gayrimenkul İçin Strateji Platformu (GİSP) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gümüş, gayrimenkulün tüm alanlarında hareket beklenildiğini anlattı. Gümüş, şunları söyledi:

“2019 yılına göre konut fiyatları yüzde 26 arttı. Bu süreçte konut arzı düştü. Arazilere, arsalara daha alıcı gözle bakmaya başladık. Ticari gayrimenkulde zorlanmalar yaşanırken, e-ticaret dolayısıyla kent merkezlerinde lojistik depolara ihtiyaç arttı. Daha da artacak. AVM’lerde yeniden işlevlendirme, yeniden konumlama süreçleri başladı. Ofis alanları küçülüyor. Tek büyük ofis alanı yerine, personelin online çalıştığı uydu ofisler sistemine geçiliyor. Gayrimenkul teknolojileri alanlarında inanılmaz gelişmeler oluyor. Kamunun ‘Proptech’ (gayrimenkul teknolojileri) fonu oluşturup girişimcileri desteklemesi lazım. Dijitalleşme yarışında en geride kalan gayrimenkul ve inşaat sektörünün hızlanması lazım. Deprem gerçeğini de göz önünde bulundurarak kentsel dönüşümün finansmanında otomatik değerleme ve menkulleşme adımlarını atmak lazım. Mesajı hızlı alırsak gayrimenkul sektöründe ciddi sıçramalar görebiliriz.”



Değer artışını pandemi belirledi



GABORAS gayrimenkul fiyat verileri incelendiğinde, 2020 yılı içerisinde gerçekleşen değer artışlarının, enflasyon oranının üzerinde bir getiriye sahip olduğu görüldü. Yılın tüketici tercihlerini ise pandemi belirledi. Genel olarak sahil ve kıyı şeritleri, tatil bölgeleri rağbet gören noktalar oldu. Özellikle İstanbul’a yakın, 2-3 saat içerisinde ulaşımın yapılabildiği yerler incelendiğinde; Şile bölgesinde konut değerlerinde yüzde 20 oranında artış görüldü. Kandıra’da yüzde 21, Sapanca’da ise yüzde 16 oranında artış yaşandığı tespit edildi. İl bazında da Çanakkale’nin yüzde 27.5 artış oranıyla öne çıktığı görülüyor. Çanakkale’yi yüzde 26 ile Bursa, yüzde 22 ile Tekirdağ ve yüzde 19 artış oranıyla Yalova takip ediyor.



2019 yılına göre en fazla fiyat artışı yaşanan iller ise yüzde 60 ile Muğla, yüzde 57 ile Mersin, yüzde 56 ile Antalya ve yüzde 50 ile İzmir oldu. Artışın en fazla yaşandığı illere bakıldığında, pandemi nedeniyle kalabalık şehirlerden kaçışın yazlık ve kırsal alanları ön plana çıkardığı görülüyor.