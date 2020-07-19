Yatırımda altın adım

Türkiye’nin Otomobili’nin üretileceği tesisin temeli atıldı. Bursa’nın Gemlik ilçesinde kurulacak tesisin temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralık ayında aracın kamuoyuna tanıtımının ardından çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini, salgının da buna engel olamadığını belirterek, “Türkiye’nin otomobili yatırım zincirimizin altın adımı” dedi. Erdoğan şunları söyledi:

“Türkiye’nin Otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi. 60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmayla gerçeğe dönüştürüyoruz. Tüm dünyanın yatırımlarını durdurduğu bir dönemde her alanda projelerimize hız verdik. Koronavirüs salgınına rağmen gece gündüz çalıştık. Sağlıktan ulaşıma, teknoloji de her alanda çalışmalarımızı sürdürdük. Türkiye’nin otomobili yatırım zincirimizin altın adımı. Salgına rağmen devasa projenin hayata geçirilmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Burası sadece fabrika değildir, devasa üretim tesisidir.”

Devrim’i andı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) üretimin yanı sıra Ar-Ge çalışmalarını da bu tesiste gerçekleştireceğini belirten Erdoğan, tesisin hem kurulum sırasında hem de üretime geçtikten sonra üst düzey çevre hassasiyetiyle faaliyet gösterileceğinin altını çizdi.

Erdoğan, milletin heyecanla desteklediği projenin kimi çevreler tarafından engellenmeye çalışıldığını da belirterek, 60 yıl önce Devrim otomobili projesinin de bu şekilde engellendiğini anlattı. Erdoğan, Devrim otomobili projesini girişimciler desteklerken ithalatçıların engellediğini sözlerine ekledi.

‘Hazine yeter’

Yatırım sürecinde bir aksilik olması durumunda Hazine’nin devreye gireceğini ifade eden Erdoğan, “Herhangi bir aksilik oldu. Devletimizin Hazine’si, Maliye’si bu işi bitirmeye yeter” dedi.

Yapılan anketlerin vatandaşların projeyi destekleme oranının yüzde 95’lerde olduğunu gösterdiğini kaydeden Erdoğan, “Çin’de dış tasarım, Avrupa’da tasarım tescil sürecimiz bitti. Fabrikayı 18 ayda tamamlamayıp, aracımızı 2022’nin son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz” bilgisini verdi.

‘Filiz’ verdi

78’i Türkiye’de yerleşik firmalardan oluşan tedarikçi seçiminin büyük bölümünün tamamlandığını anlatan Erdoğan, Avrupa’nın doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli Türkiye’den yola çıkacak. Üretime geçtikten 3 yıl sonra binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikle üretilen tek marka olacak” dedi.

TOGG’un bölgedeki üniversitelerde işbirliği içinde yenilikçi fikirlerin önünü açacağını vurgulayan Erdoğan, “Şimdiden Türkiye’nin otomobili yola çıkıyor. Tedarikçilerin arasında şimdiye kadar hiçbir büyük üretici için çalışmamış filiz girişimler var” diye konuştu.

Erdoğan, TOBB’u ve ‘babayiğitleri’ tebrik ederek sözlerini tamamladı.

İnşaatı 18 ayda tamamlanacak

Türkiye’ye proje olarak 27 Aralık 2019’da tanıtılan ve dünya vitrinine çıkan TOGG, Bursa Gemlik’te yer alan üretim tesisinin inşaatına başladı.

İnşaatı 18 ayda tamamlanacak olan tesiste, ilk seri araç 2022 yılı son çeyreğinde banttan inecek. Tesiste 2030 yılına kadar, tamamı elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek.

1 milyon 200 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve 230 bin metre kare kapalı alanı olacak TOGG Gemlik tesisleri, “akıllı” teknolojiyle üretim yapacak. 5 gr/m2’den az “uçucu organik bileşen” salımıyla, Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i, Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i bir değerle Avrupa’nın en temiz fabrikası olacak.

Üretimin yanında Ar-Ge, tasarım merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi’ni bünyesinde bulunduracak tesis, aynı zamanda müşterilere yönelik “Müşteri Deneyi Parkı”na da sahip olacak.

TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş’ın belirttiğine göre, TOGG’un fikri ve sınai mülkiyet hakları %100 kendisine yani Türkiye ait ürünler geliştiriyor. Yerlilik oranı üretim başlangıcında yüzde 51 gibi bir orana ulaşacak. TOGG’un tedarikçi seçimlerinin yüzde 93’ü de tamamlandı. Tedarikçilerin yüzde 78’i Türkiye, yüzde 22’si Avrupa ve Asya’dan şirketler. Farklı paketlerle 300 ve 500 kilometrenin üzerinde menzil sağlayacak, ileri teknolojiye sahip batarya tasarımında da sona yaklaşıldı.

Stratejik ve yeni

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şöyle dedi:

“Çok stratejik, yeni bir teknoloji ile bu adımı atıyoruz. Otomotiv dünyası kabuk değiştirirken, Türkiye de masada çok önemli bir oyuncu haline gelecek. Ortaklarımız 3 yıl içinde 3.5 milyar liralık sermaye koyacak.”

Start-up hareketi başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili projesi için start-up’ların harekete geçtiğini söyledi. Varank, şöyle konuştu:

“Bunlardan birisi Ankara’dan, ODTÜ Teknokent’ten çıkmış bir erken aşama girişim. Bu gençler otomobilimizin kameralarını üretecek. Bir diğer tedarikçi Almanya’da yaşayan bir Türk girişimcinin kurduğu start-up. Bu firma, otomobilin şehirle, yolla ve şarj istasyonlarıyla iletişimini sağlayan altyapıyı geliştiriyor. Bir tedarikçimiz de artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanıyor. Böylece navigasyon sistemi gözünüzün önünde canlanıyor.”

Lityum üretilecek

“Türkiye’nin Otomobili’nin alameti farikası elektrikli olması” diyen Erdoğan, elektrikli otomobillerin lityum pillerle hızlı şarj edildiğini belirterek, Eti Maden’in yıl sonunda bordan lityum üretmeye başlayacağını söyledi.