Yatırımda hız kesmiyor

Gıda, tarım, finans ve endüstriyel ürünler alanında 70 ülkede faaliyet gösteren Cargill, Türkiye’de yatırımlarını sürdürüyor. Bu yıl içinde yeni bir pilot tesis devreye alacak olan Cargill, bu tesis ile müşterilerinin yeni ürünler için prototip üretmesine olanak sağlayacak.



Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, Türkiye’nin Kovid-19 sürecini iyi yönettiğini söyledi. Yatırım planlarının sekteye uğramadığını belirten Tarakçıoğlu, “Yatırımda ayağımızı gazdan çekmek gibi bir düşüncemiz yok. Türkiye’nin yatırıma ihtiyacı var” dedi.



‘Ambalaj büyür’



Kovid-19 sonrasında da sağlık ve hijyen odaklı ürünlere olan talebin artacağını kaydeden Tarakçıoğlu, “Özellikle ambalaj sektörü büyüyecek. Nişasta oluklu mukavva sektörü ve kağıt sektöründe yoğun olarak kullanılıyor. Orada da büyümemizi gerektirecek onunla ilgili yatırımlarımız vardı, onları da hızlandırdık” dedi. Tarakçıoğlu, şöyle devam etti:



“Bu ürünlerin ülkemizde daha fazla üretilmesi önceliğimiz olacak. Bu yıl içinde, hem müşterilerimiz olan üretici firmaların, hem de nihai

tüketicilerimizin faydasına olacak bir yatırımı devreye alacağız. Pilot tesis, müşterilerimizin yeni ürünler için prototip üretmelerini sağlayacak. Sağlıklı ürün reçetelerinin yurtdışından gelmesi yerine burada üretilmesini kolaylaştıracağız.”



Salgının sürdürülebilir tarımın önemini bir kez daha hatırlattığını kaydeden Tarakçıoğlu, “1000 Çiftçi 1000 Bereket programına geçen yıl 1072 mısır çiftçisi ile başlamıştık. Bu yıl ayçiçek çiftçileri de eklendi. Bugüne kadar 1500 çiftçiye dokunduk. Projeye katılan çiftçilerin tarlada verimi yüzde 21 arttı” dedi.



Türkiye’den dünyaya destek



Kovid-19 nedeniyle Asya - Pasifik Bölgesi’ndeki Cargill’in operasyonunda tedarik sorunu yaşandığını dile getiren Murat Tarakçıoğlu, “Cargill Türkiye olarak, 4 milyar kişiden fazla nüfusu olan bu bölgeye destek olduk. Hindistan’da kapanan fabrikanın biyo-endüstriyel ürün ve trafo yağı üretimini Türkiye’deki tesislerimizden karşıladık. Hindistan’daki fabrikanın ürün tedarik ettiği Hindistan ve Uzakdoğu’ya Türkiye’den ihracat yaptık” dedi.



Yardım sürüyor



‘Biz Bize Yeteriz’ Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışta bulunduklarını söyleyen Tarakçıoğlu şöyle devam etti:



“1500 çiftçiye ve ailesine sağlık paketi dağıttık. 65 yaş üstü için ‘Başımızın üstünde yeriniz var’ kampanyamızı hayata geçirdik. Bu kampanya kapsamında üretim faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz bölgelerde belediyelerle işbirliği yaptık.



Vefa Destek ve Dayanışma Grupları ve belediyeler aracılığıyla, 7 bin 500 aileye sıcak yemek servisi yaptık. Bunun yanı sıra 5 ton yağ bağışı yaptık. Ayrıca toplam bin 500 gıda ve sağlık kolisinin dağıtımını gerçekleştirdik. Ev dışı tüketimde 5 bin işletmeye, 1 milyon 750 bin lira değerinde 250 ton yağ bağışında bulunduk.”