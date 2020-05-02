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    02.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Yatırımlarda üç sektöre öncelik

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda yapacağımız yatırımlar önümüzdeki dönemin öncelikleri olacak” dedi.

    Yatırımlarda üç sektöre öncelik

    Pekcan, 365 oda ve borsa ile 61 sektör meclis başkanı ile birlikte video konferans toplantısına katıldı. İhracatın bu süreçten en az seviyede etkilenmesi için temassız ticaret uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Pekcan, “Bu dönemde nakliyede demir yolu ticareti ön plana çıktı. Demir yolunu daha etkin kullanmalıyız” diye konuştu.

    Yaşanan süreçte ticaret ve alım heyetleri, fuarlar yapamadıklarına dikkati çeken Pekcan, “Sanal fuar ve ticaret heyetleri uygulamalarını başlattık” bilgisini verdi. Salgın döneminde dijitalleşmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını dile getiren Pekcan, “Dijitalleşme ve teknoloji alanında yapılacak yatırımlar, Türkiye ve dünya için en az gıda kadar önemli. Gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda yapacağımız yatırımlar önümüzdeki dönemin öncelikleri olacak” diye konuştu.

    Mücbir sebep

    TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da iş dünyasının taleplerini şöyle aktardı:

    “Ciro kaybı yaşayan her firmaya mücbir sebep hakkını vermek lazım. Özel sektörün kamudan alacakları bir an önce ödenirse piyasa rahatlayacak. Kovid-19’un iş kazası kapsamı dışına çıkarılması gerekli.”

    2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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