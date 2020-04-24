Yazlıklar ve bahçeli evler yeniden moda

İnsanların bu süreç dolayısıyla özellikle ‘yaşam alanlarına’ yönelik bir sorgulama içinde oldukları ifade ediliyor. Buna göre yakın dönemde balkonlu ve bahçeli evlerle büyük kentlerin çeperinde yer alan arsa ve yazlıklara olan talepte ciddi artış bekleniyor. Çiftlikler de yaşam alanını değiştirmek isteyenlerin aradığı yerler olarak dikkat çekiyor.

‘Evdekal’ tedbirleriyle beyaz yakalıların evden çalışmayı deneyimlediğini belirten uzmanlar, bundan sonra bu çalışanların işlerini ‘bulundukları’ yerlerden yapmayı tercih edeceğini ifade ediyor. Bu da iş merkezlerine uzak, şehrin çeperinde ‘müstakil’ bir yaşam alanı talebini öne çıkaracak.

Efsane geri dönüyor!

Özellikle 90’lı yılların sonuna kadar ‘yazlıkçılık’ ciddi bir moda olarak Türkiye’nin gündeminde kaldı. Şimdi ise salgın sürecinin turizm sektörüne etkilerinden biri de ‘yazlık’ların yeniden canlanması olacak. Vedat Arslan, “Bu durumun bir sonraki adımı ise, yeniden bir yazlık sahibi olma akımının başlaması olacaktır. Ancak, bu durum sadece Bodrum ile sınırlı değildir. Çanakkale’den Alanya sınırına kadar bütün Ege ve Akdeniz sahillerinde bunu yaşamak mümkün. Özellikle, yaz/kış yaşamın olduğu büyük tatil beldeleri – Ayvalık, Foça, Çeşme, Bodrum, Didim, Marmaris, Fethiye bu akımda başı çekecek bölgeler olacak” dedi.

Arsa arayışı arttı ‘çiftlik’ hareketli

ProjEkspert Gayrimenkul Kurucusu Emel Akbaş, değişen yaşam alışkanlıklarının arsa ve villa arayışlarını artırdığını söyledi. Akbaş, “Online çalışma alışkanlığı kazandıktan sonra merkezden uzak, daha az kalabalık, daha sayfiye yerleşim bölgelerinde arayış var. Çatalca, Büyükçekmece Göl Vadisi, Hadımköy, Edirne ve Kırklareli’nde villa ve çiftlik portföylerinde hareketlilik yaşıyoruz” dedi.

Balkon kapatanlar çok pişman oldu

Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, “Evdeki balkonu salonuna ya da mutfağına dâhil eden birçok kişi şu anda pişmanlık duyuyor. Bugünlerde bahçeli bir evde olma hayali ise neredeyse toplumun ortak hayali olmuş durumda. Bu içinden geçtiğimiz dönemde ev almak isteyen birçok kişi bu eğilimi en güzel şekilde yansıtıyor” dedi.

Teras ferahlığı çok özlendi

Gayrimenkul taleplerinde bahçeli, balkonlu evler öne çıkıyor. İş merkezlerine yakın evler bir taraftan küçülürken, diğer taraftan balkonlar da ortadan kaybolmuştu! Gayrimenkul piyasasında bundan sonraki süreç, balkon ve bahçe seçeneğini yeniden öne çıkaracak.

Kovid-19’un ev alımında da alışkanlıkları değiştireceğini belirten DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, yeşil alana sahip, ferah ve balkonlu evlerin daha fazla sorulmaya başlandığını söyledi. Yılmaz, “Bu talep, fiyatlara da yansıyor. Şehir içinde yeşil alan avantajı bulunan balkonlu evlerin değerinde artış var. Biz yıllardır balkon ve terasın önemini, yaşama katkısını bilerek proje geliştiriyoruz. Yeni projelerde de aynı çizgiyi koruyacağız” dedi.

Müstakil evlere talep artacak

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, “Satış ofisi süreçlerini Nef Online olarak sanala taşıdık. Sosyal mesafenin daha rahat korunabileceği ve dışarıda daha fazla vakit geçirilebilecek müstakil evlere talebin artacağını düşünüyoruz; hatta bunu da son 1 aydır Bodrum’daki projelerimize olan artan talepten de görebiliyoruz” diye konuştu.

İstanbul’da öne çıkan bölgeler

Aremas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan, İstanbul özelinde Avrupa yakasında Bahçeşehir, Hadımköy, Zekeriyaköy, Kemerburgaz gibi bölgeler ile Anadolu yakasında Çubuklu, Ömerli, Riva gibi yoğunluğun daha az olduğu bölgelerdeki az katlı ve daha müstakil evlere ilgide artış olacağını söyledi.

Arslan, “Bunun yanında, halen daha merkezde kalmayı tercih edenler ise Beylerbeyi, Çamlıca, Çengelköy, Kandilli gibi bölgelerdeki yine müstakil hissini veren az katlı evlere yöneliyor” diye konuştu.