Yeme - içmeye Visa desteği

TURYİD ile ortak çalışma başlatan Visa, mevcut iş birliklerine ek olarak Fuudy ve GastroClub ile de ortak kampanyalar yürüterek yemek siparişlerinin dijitalleşmesine öncü olan projeleri hayata geçiriyor.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, “Visa’nın pandeminin KOBİ’ler üzerindeki etkisine ilişkin yaptırdığı araştırmada KOBİ’lerin yüzde 62’sinin işlerinin olumsuz etkilendiğini, yeme-içme sektörünün ise kısıtlamalar sebebiyle daha fazla sıkıntı yaşadığını ortaya koydu” dedi. TURYİD Başkanı Kaya Demirer, yeme-içme sektörünün 2 milyon haneye istihdam sağlayarak 10 milyon kişiye gelir yarattığının altını çizdi.