MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Yeme - içmeye Visa desteği
ABONE OL
23.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Yeme - içmeye Visa desteği

Visa, pandemide iş modellerini dönüştürmek zorunda kalan yeme-içme sektörüne iş birlikleri ile destek olduğunu duyurdu.

Yeme - içmeye Visa desteği

TURYİD ile ortak çalışma başlatan Visa, mevcut iş birliklerine ek olarak Fuudy ve GastroClub ile de ortak kampanyalar yürüterek yemek siparişlerinin dijitalleşmesine öncü olan projeleri hayata geçiriyor.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, “Visa’nın pandeminin KOBİ’ler üzerindeki etkisine ilişkin yaptırdığı araştırmada KOBİ’lerin yüzde 62’sinin işlerinin olumsuz etkilendiğini, yeme-içme sektörünün ise kısıtlamalar sebebiyle daha fazla sıkıntı yaşadığını ortaya koydu” dedi. TURYİD Başkanı Kaya Demirer, yeme-içme sektörünün 2 milyon haneye istihdam sağlayarak 10 milyon kişiye gelir yarattığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

149 can kaybı, 5 bin 967 vaka

149 can kaybı, 5 bin 967 vaka

Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

Kapalıçarşı’da 3 milyonluk imitasyon eşya operasyonu

Kapalıçarşı’da 3 milyonluk imitasyon eşya operasyonu

Sıradaki Haber