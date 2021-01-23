23.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Yeme - içmeye Visa desteği
Visa, pandemide iş modellerini dönüştürmek zorunda kalan yeme-içme sektörüne iş birlikleri ile destek olduğunu duyurdu.
TURYİD ile ortak çalışma başlatan Visa, mevcut iş birliklerine ek olarak Fuudy ve GastroClub ile de ortak kampanyalar yürüterek yemek siparişlerinin dijitalleşmesine öncü olan projeleri hayata geçiriyor.
Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, “Visa’nın pandeminin KOBİ’ler üzerindeki etkisine ilişkin yaptırdığı araştırmada KOBİ’lerin yüzde 62’sinin işlerinin olumsuz etkilendiğini, yeme-içme sektörünün ise kısıtlamalar sebebiyle daha fazla sıkıntı yaşadığını ortaya koydu” dedi. TURYİD Başkanı Kaya Demirer, yeme-içme sektörünün 2 milyon haneye istihdam sağlayarak 10 milyon kişiye gelir yarattığının altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.